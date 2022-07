Klang Games schließt Series-C-Finanzierungsrunde mit 41 Mio. Dollar

Das Studio Klang Games aus Berlin hat den Abschluss einer Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 41 Millionen Dollar (40,28 Mio. Euro) bekannt gegeben, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf knapp 80 Millionen Dollar beläuft (ca. 78,6 Mio. Euro). Die Finanzierungsrunde wird von Animoca Brands und Kingsway Capital angeführt. Weitere Investoren sind Anthos, Novator, Supercell, Roosh, AngelHub und New Life Ventures. Mit Hilfe der Finanzierung plant Klang Games die Weiterentwicklung und Verbesserung der skalierbaren Back-End und der technischen Infrastruktur von "Seed". Außerdem soll das Team in diesem Jahr erheblich vergrößert werden, von 70 auf 150 Mitarbeiter:innen.

Klang Games möchte die Grenzen klassischer MMOs mit der persistenten und groß angelegten virtuellen Welt von "Seed" verschieben, in der die Spieler:innen ihre eigenen Realitäten gestalten können. "Seed spielt in der neuen Welt von Avesta und bietet tausenden von Spielern eine Plattform, auf der sie die Welt erkunden, sich in einer von Spielern kontrollierten Wirtschaft einbringen, sich selbst verwalten und eine neue Gesellschaft aufbauen. Seed wird durch die KI-kontrollierten NPCs namens Seedlings bevölkert. Die individuell anpassbaren Seedlings werden von den Spielern kontrolliert, die den Tagesablauf der Figuren unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse strukturieren und optimieren. Mit Hilfe der Seedlings können die Spieler eine komplett spielergesteuerte Wirtschaft aufbauen und beeinflussen sowie verschiedene Regierungsformen schaffen. In der aktuellen Pre-Alpha-Phase fokussiert sich Seed aber zunächst darauf, einen virtuellen Platz zu schaffen, in dem Spieler miteinander in Kontakt treten, zusammenarbeiten und eine starke Gemeinschaft aufbauen können", so klingt die Vision.

Im Kontext der Series-C-Finanzierungsrunde wurde ein neues Mitglied in der Geschäftsführung angekündigt: Isabelle Henriques stieß im Februar 2022 als Co-CEO und COO zum Management hinzu. Sie bringt 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Management, Verwaltung, Strategie und Produktion mit. Sie war zuvor als Studio Director und Lead Producer bei Electronic Arts tätig und arbeitete an mehreren AAA-Franchises.

"Ich bin begeistert, bei Klang Games zu arbeiten", so Isabelle Henriques, Co-CEO und COO von Klang Games. "Seed verschiebt die bisherigen Grenzen der Spieleindustrie und ich freue mich, Teil eines solchen Durchbruchs zu sein. Mit dieser gesicherten Finanzierung ist unser Kurs darauf ausgerichtet, eines der ambitioniertesten Projekte, die mir zur Zeit auf dem Spielemarkt bekannt sind, zu realisieren. Seit ich mit Klang Games und Seed in Kontakt gekommen bin, bin ich von der Qualität des Teams und ihrer einzigartigen Vision begeistert. Ich kann es kaum erwarten, dieses einmalige Spiel in die Realität umzusetzen."

Mundi Vondo, CEO von Klang Games: "Diese Finanzierung sichert nicht nur die Ressourcen für eine jahrelange Entwicklung, sie zeigt uns auch, dass Andere an unsere Vision glauben, was die beste Motivation für uns ist. Wir fühlen uns vom Vertrauen unserer Investoren geehrt und haben nun die Möglichkeit, unsere einzigartige Vision umzusetzen. Wenn du Entwickler, Game Designer oder einfach nur ein supercooler Mensch bist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich uns anzuschließen!"

Einer der Hauptinvestoren der Finanzierungsrunde ist Animoca Brands, ein Web3-Gaming-Unternehmen und Investor. Animoca Brands hat bereits mehr als 340 Investitionen in Unternehmen getätigt, die sich auf die Entwicklung von Web3 und der Erforschung des "Open Metaverse" konzentrieren. "Wir glauben, dass Seed dank der Kombination aus Design und technischem Können von Klang Games erfolgreich sein wird. Unsere Investition spiegelt unser Vertrauen in das Team wieder", so Yat Siu, Executive Chairman and Mitgründer von Animoca Brands. Der zweite Hauptinvestor ist die in London ansässige Investmentfirma Kingsway Capital. "Wir sind sehr beeindruckt von der Vision von Seed und dem vielfältigen, leistungsstarken Team, das Klang Games aufgebaut hat", sagt Afonso Campos von Kingsway Capital. "Die technologische Architektur von Seed, insbesondere die gigantische Größe und die beeindruckende, autonom agierende KI, ermöglicht eine neue Art der Unterhaltung für ein globales Publikum."

Marcel Kleffmann