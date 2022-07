Gamevention zählt 25.000 Besucher:innen und plant für 2023

"Die Mischung und die Vielfalt der Themen ist extrem gut angekommen", sagt Oliver Welling, Geschäftsführer von We Love Esports, am Tag nach der Gamevention 2022 gegenüber GamesMarkt. Als Organisator der Gamevention ist Welling mit dem Verlauf des Festivals hoch zufrieden. Knapp 25.000 Besucher:innen aller Altersklassen kamen am vergangenen Wochenende in die Holstenhallen in Neumünster, um ein Festival aus Gaming und Musik, Cosplay und Mittelaltermarkt, E-Sport und Business zu erleben.

Auch wenn noch nicht alles ausgewertet und rekapituliert wurde, gab es laut Welling fast durch die Bank positive Rückmeldungen, sei es bei den 400 Cosplayer:innern oder den zahlreichen Bands, die in Neumünster auftraten und sich vor und nach dem Gig auf dem Festival tummelten.

Für die Gamevention besonders wichtig dürfte aber auch der Zuspruch seitens der Politik sein. So hatte beispielsweise Claus Ruhe Madsen auf der Gamevention seinen ersten offiziellen Außentermin als neuer Wirtschafts- und Technologie-Minister von Schleswig-Holstein. Er eröffnete den ersten Business-Tag mit einem Grußwort. Ebenfalls vor Ort: Dirk Schrödter, der als Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein, die Medien- und Digitalpolitik des Nordens der Bundesrepublik im Blick hat.

Der große Zuspruch gerade auch seitens der Politik, aber auch aller anderen Beteiligten führt jedenfalls dazu, dass We Love Esports bereits mit den Planungen für die Gamevention 2023 begonnen hat. So steht bereits ein Termin fest. Die Gamevention 2023 findet dann vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 statt.