Google einigt sich auf Rückzahlungen an Mobile-Devs mit wenig Einnahmen

Play-Store-Anbieter Google hat sich mit der Anwaltskanzlei Hausfeld auf einen 90-Million-Dollar-Fund und mehrere Regeländerungen im Play Store geeinigt. Hausfeld vertritt eine große Koalition aus Mobile-Game-Developerfirmen aus den USA, die weniger als zwei Millionen Dollar pro Jahr im Play Store verdienen.

Die Einigung besagt, dass Googles im letzten Jahr eingeführtes Tiered-Pricing-Model für Einnahmenbeteiligungen verstetigt werden soll. Unter einer Millionen Dollar Einnahmen nimmt Google dann lediglich 15 Prozent Kommission aus Verkäufen im Play Store. Besonders bemerkenswert ist dabei die Ankündigung einer rückwirkenden Auszahlung: Google legt einen Fond in Höhe von 90 Millionen Dollar an, aus dem sich betroffene Entwickler:innen seit 2016 nach derselben Staffelung, die seit 2021 und nun dauerhaft gelten soll, entschädigen lassen können. Wer also ab 2016 für Einnahmen unter einer Millionen Dollar 30 Prozent Kommission an Google abgetreten hat, wird benachrichtigt und kann sich diese erstatten lassen.

Ob diese Regelung auch für Entwickler:innen außerhalb der USA gilt, ist noch nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage hat GamesMarkt an die zuständige Pressestelle in Deutschland geschickt.

Neben der finanziellen Einigung verpflichtet sich Google außerdem, diverse Sichtbarkeits- und Sicherheitsverbesserungen für kleine Studios im Play Store anzulegen, etwa eine "Indie Apps Corner" als Showcase für kleine Unternehmen. Desweiteren verpflichtet sich Google ab sofort zu einem jährlichen Transparency Report, der Unternehmen helfen soll, die Mechanismen des Play Store zu verstehen und ihr Marketing entsprechend zu verfeinern.

Damit die Vereinbarung gültig wird, muss das zuständige Gericht sie noch annehmen, womit jedoch von beiden Seiten gerechnet wird. "Dieser Vergleich ist ein passendes Ende für einen komplexen und hart umkämpften Fall und wird einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und Weise haben, wie App-Entwickler:innen auf Google Play in den kommenden Jahren Geschäfte machen werden", sagte Melinda R. Coolidge von Hausfeld in einer Stellungnahme gegenüber GamesBeat.

In der Pressemeldung gibt Google zusätzlich preis, dass im zweiten Quartal des Jahres 2021 insgesamt 120 Milliarden US-Dollar von Unternehmen im Play Store eingenommen wurden. Auf wie viele Firmen sich dieses Geld aufteilt und wie viele davon unter die in der Einigung abgesprochene Grenze fallen, ist derzeit nicht bekannt.

