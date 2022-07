Andreas Hykade gibt Leitung des Animationsinstituts ab

Andreas Hykade gibt die Leitung des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württembergnach acht Jahren zum 30. September ab, um sich künftig ausschließlich der Lehre widmen zu können: Ab dem Studienjahr 2022/2023 fungiert er als Leiter "Animation Directing" an der renommierten Ausbildungsstätte. "Als ich die Leitung übernahm, hatte ich für das Animationsinstitut Ziele gesteckt, festgehalten im Strategiepapier 'Filmakademie 2030'. Dazu zählten vor allem die finanzielle Absicherung des Instituts sowie die Einführung der Studienvertiefung 'Character Animation' und die umfassende Integration des Themas 'Geistiges Eigentum (IP)' in unser Curriculum. Dies alles konnten wir erreichen. Zusätzlich konnten wir intern die Internationalisierung der Filmakademie vorantreiben, unsere Fachkonferenz FMX erfolgreich durch stürmische Zeiten navigieren und unsere Forschung & Entwicklung ausbauen. Vor allem aber ist es uns gelungen, unseren Studierenden während der schwierigen Zeit der Pandemie ein vollwertiges Studium anbieten zu können. Mein Dank gilt hier allen, die das Animationsinstitut bei der Bewältigung dieser Aufgaben tatkräftig unterstützt haben", sagt Hykade zu seiner Entscheidung. Neben seiner Lehrtätigkeit will Hykade auch verstärkt wieder eigene Projekte anschieben. Mehrere Film-, Buch- und Musikprojekte für Erwachsene und Kinder seien in Planung. Thomas Schadt, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg, sagt: "Prof. Hykade gebührt für seine wichtige Arbeit als Leiter des Animationsinstituts allergrößter Dank! Für mich persönlich war und ist er prägender künstlerischer Impulsgeber auf dem Campus Ludwigsburg. Seine Haltung zur mitunter verschleißenden Beziehung von Mensch, Kunst und industrieller Produktion hat auch mich zudem darin wachgehalten, für Studierende der Filmakademie ein besonderes Fürsorgebewusstsein zu entwickeln. Umso mehr hat es mich gefreut, ihn nun an zentraler Stelle der Lehre auch zukünftig auf dem Campus zu wissen."