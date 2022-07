Game-Releases in Kalenderwoche 27 vom 4. bis 10. Juli 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Matchpoint - Tennis Championships", "Klonoa Phantasy Reverie Series" und "Madison".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

4. Juli 2022 - "Instant Sports All Stars" für PS5 und Switch von astragon

Der neueste Teil der Instant-Sports-Reihe reist in die USA und bietet acht Sportarten für bis zu vier Spieler:innen an. Fehlen dürfen da natürlich Baseball, American Football und das kanadische Icehockey nicht. Das Spiel verwendet sowohl die Bewegungssteuerung der Switch als auch die adaptiven Trigger der PS5, um interessante Spielmechaniken zu bieten.

7. Juli 2022 - "Matchpoint - Tennis Championships" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Kalypso Media

Neben einem Netz und Schlägern bietet die Tennissimulation auch einen Karriere-Modus und ein Rivalitätssystem für mehr Dramaturgie. Es können Partien gegen die KI oder im Multiplayer ausgetragen werden. Spieler:innen können ebenfalls ihren eigenen Tennis-Star erstellen.

8. Juli 2022 - "Klonoa Phantasy Reverie Series" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Bandai Namco

Nach 25 Jahren kehrt Klonoa zurück. Die zwei Titel "Klonoa: Door to Phantomile" und "Klonoa 2 Lunatea's Veil" erscheinen in einer überarbeiteten Version für moderne Plattformen. Die Remaster der Jump-&-Runs verfügen über meherere Schwierigkeitsgrade, die so in den Originalen nicht vorhanden waren.

8. Juli 2022 - "Madison" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Perp Games

Das psychologische Horror-Spiel umfasst mehrere Charaktere, die von einem Dämon für ein Ritual gefoltert werden. Bestimmte Elemente, wie die Platzierung von Gegenständen, sind zufallsgeneriert. Das soll für einen erhöhten Wiederspielwert sorgen.

8. Juli 2022 - "Yuru Kill: The Calumniation Games" für PC, PS4, PS5 und Switch von NIS America

Die Geschichte des Shoot'em-Ups stammt aus der Feder des Autors Homura Kawamoto, der bereits diverse Manga verantwortet hat. Als einer von sechs Charakteren begeben sich Spieler:innen in den abgelegenen Vergnügungspark Yurukill, um sich den Attraktionen zu stellen. Wenn eine Figur diese besteht, wird sie freigelassen.

8. Juli 2022 "Ai: The Somnium Files nirvanA Initiative" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Numskull Games

Im zweiten Teil des von Kotaro Uchikochi, Kopf hinter "9 Hours, 9 Persons, 9 Doors" geschriebenen Thrillers geht die verdrehte, düstere Untersuchung weiter: Zwei Spezialagenten und zwei KIs lösen diesmal den Fall der "Half Body Killings", in denen ein Serienmörder jeweils nur eine Körperhälfte am Tatort lässt.

Digital:

5. Juli 2022 - "Arcadegeddon" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Illfonic

Mit der Veröffentlichung verlässt der Koop-Shooter den Early Access. Mit bis zu drei weiteren Personen können Spieler:innen gegen andere Kontrahenten antreten, Beute sammeln oder sich einer der elf Gangs anschließen.

6. Juli 2022 - "Rush Rally Origins" für Xbox One von Brownmonster Limited

Der Racer aus der Top-Down-Perspektive bietet 36 neue Strecken. Die Tageszeit und Oberfläche sollen ebenfalls einen Einfluss auf das Fahrverhalten haben.

6. Juli 2022 - "Let's Play! Oink Games" für PC von Oink Games

Die Spielesammlungl erlaubt es Partien offline und online mit bis zu acht Personen zu spielen. Der Titel umfasst "Deep Sea Adventure", "A Fake Artist Goes to New York", "Startups", Moon Adventure" und "This Face, That Face?".

7. Juli 2022 - "Overrogue" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Kemco

Das Rollenspiel kombiniert Deckbuilder und Roguelike-Dungeon-Crawler. Es warten fünf Labyrinthe und über 300 Karten auf die Spieler:innen. Das Ziel ist es der nächste Overlord der Unterwelt zu werden.

7. Juli 2022 - "Witch Strandings" für PC von Modern Wolf

Das Adventure besitzt einen etwas anderen Ansatz an eine Open World. Spieler:innen übernehmen die Rolle eines Lichtfunkens in einer dunklen Welt. Aus der Vogelperspektive müssen Spieler:innen Licht in die Welt bringen, den Tieren helfen oder Ruinen wiederaufbauen.