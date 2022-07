Samsung Gaming Hub geht in Deutschland an den Start

Auf Smart-TVs, die 2022 erschienen sind, ist der Samsung Gaming Hub ab sofort erhältlich. Das Streaming-Portal erlaubt es, bestimmte Dienste ohne zusätzliche Hardware zu nutzen. Mit dabei sind Xbox Game Pass, Google Stadia und Nvidia GeForce Now.

Der Samsung Gaming Hub ist in 27 Ländern gestartet, darunter auch Deutschland. Besitzer:innen können über Smart-TVs, die 2022 erschienen sind, den Streaming-Dienst nutzen. Der Service läuft auf dem Tizen-Betriebssystem und erlaubt es, Bluetooth-Geräte wie Controller oder Headsets anzuschließen. Der Samsung Gaming Hub umfasst mehrere Services, wie Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Google Stadia und Utomik. Samsung möchte auch Amazon Luna in Kürze hinzufügen.

"Der Samsung Gaming Hub kombiniert Samsungs Führungsrolle in der Streaming-Technologie mit unserer Erfahrung in der Entwicklung der modernsten Hardware der Branche und beseitigt die Einstiegshürden, so dass die Leute einfach spielen können", sagte Won-Jin Lee, Präsident und Leiter des Service Business Teams bei Samsung Electronics.