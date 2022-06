Die devcom wird nachhaltiger

Im Zuge der gamescom kehrt auch die devcom wieder zurück. Die devcom Developer Conference findet vom 22. bis zum 23. August als hybrides Event im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse statt. Das devcom-Team verkündete außerdem mehrere Maßnahmen, um klimafreundlicher zu werden und zu sozial-verantwortlicher zu handeln. So können Besucher:innen der devcom mit dem green Ticket für den "gamescom forest" spenden. Der "gamescom forest" ist ein Nachhaltigkeitsprojekt, das in Zusammenarbeit mit Treemer entsteht. Gemeinsam wollen sie einen klimaresilienten Mischwald in der Nähe von Bayreuth wieder aufbauen. Weiterhin verpflichtet sich die devcom dazu, klimaschädliche Emissionen zu kompensieren. ClimatePartner wird den CO²-Fußabdruck der devcom nach einem international anerkannten Standard berechnen und mit der Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte kompensieren. Zusätzlich konzentriert sich die devcom auf Lieferant:innen und Caterer, die auf nachhaltige Dienstleistungen und Angebote setzen.

"In den vergangenen zwei Jahren standen wir als Event-Veranstalter in der Games-Branche vor ganz besonderen Herausforderungen. Dennoch wollen wir als devcom uns nicht ausschließlich auf den wirtschaftlichen Erfolg konzentrieren, sondern unseren Teil dazu beitragen, die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Zum Beispiel haben wir bereits vor Wochen beschlossen, ukrainischen Teams die Möglichkeit zu geben, kostenlos an der diesjährigen Konferenz teilzunehmen. Seit 2020 führen wir die kostenlosen "Call for Change" Summits durch und haben uns mit ClimatePartner einen hervorragenden Partner ins Boot geholt, um unser physisches Event klimaneutral durchzuführen. Ebenso achten wir bei der Auswahl unserer Partner darauf, dass diese möglichst klimaneutral wirtschaften und produzieren. Mit unseren Green Tickets haben unsere Besucher jetzt auch im Rahmen der #ddc22 die einfache Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren", so Stephan Reichart, Geschäftsführer der devcom GmbH.