DFC-Prognose 2022: Starke Abodienste und schwaches Weihnachtsgeschäft

Die Marktforscher von DFC Intelligence haben Auszüge aus ihrer Marktprognose für 2022 veröffentlicht. Demnach wird ein Umsatz mit Konsolen- und PC-Spielen in Höhe von 72 Mrd. Dollar erwartet (68,5 Mrd. Euro), trotz Inflation und der Möglichkeit einer Rezession. Das Wachstum im Vergleich zum "Rekordjahr 2021" soll fünf Prozent betragen.

Der Aufwärtstrend wird allerdings nicht auf neue Spiele-Veröffentlichungen in den Weihnachtsmonaten zurückgeführt, vielmehr wird aufgrund von Pandemie-bedingten Verschiebungen mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft 2022 gerechnet, sondern auf die zunehmende Verbreitung von Abonnementdiensten. "Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Spieleindustrie erfolgreich zu einem 'Games-as-a-Service'-Modell übergegangen ist", so DFC Intelligence. Im Konsolen-Bereich soll ein Drittel der Einnahmen im Software-/Service-Sektor auf Abonnementdienste entfallen.

Auch Lieferengpässe und die generelle Hardwareknappheit wird die Branche weiter beeinflussen. So werden 2022 die Umsätze durch Konsolenverkäufe nicht so stark ausfallen wie bisher erwartet, gerade im Vergleich zu den starken Jahren 2020 und 2021. "Bei den Konsolen sieht es so aus, als ob die Xbox Series X von Microsoft ein ernsthafter Konkurrent für die PlayStation 5 sein wird", so die Marktforscher. Laut einer Erhebung würden die Verbraucher:innen zwar die PS5 immer noch mit deutlichem Vorsprung bevorzugen, aber das Software-Lineup für 2023 würde für Microsoft sprechen. Sollte Sony das Lieferziel von 18 Millionen PS5-Konsolen im Geschäftsjahr 2022/2023 erreichen, könnte sogar die Switch übertroffen werden, prognostiziert DFC Intelligence.

"Die allgemeinen Marktbedingungen für Videospielunternehmen sind nicht ideal. Die langfristigen Fundamentaldaten bleiben jedoch stark", lautet das Fazit der Marktforscher.

DFC Intelligence: "Die große Herausforderung für viele Unternehmen wird darin bestehen, in den aufstrebenden Bereich der Mobile Games einzusteigen. Obwohl 80 Prozent der Spieler:innen von Konsolenspielen angeben, dass sie auch Spiele auf einem Smartphone spielen, sind die Synergien zwischen Mobile und Konsole/PC begrenzt."

Marcel Kleffmann