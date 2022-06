Global Top Round und KölnBusiness bieten gratis Workshops für Spieleentwicklung an

Vom 17. bis 20. August veranstaltet Global Top Round in Kooperation mit KölnBusiness gratis Workshops für Indie-Spieleentwickler:innen in Köln. Die Workshops sollen den Studios helfen, wie sie ihre Spielepitches vorbereiten und wie sie diese an Publishern und Investor:innen heranbringen können. Ebenfalls werden die Teilnehmer:innen die Möglichkeit zum Networken erhalten. Die Studios treten auch um einen Preis gegeneinander an. Die Gewinner:innen erhalten einen Platz für die GTR Annual Conference 2022, wo sie ihr Spiel Investor:innen und Publishern pitchen können. Anreise und Unterkunft werden auch übernommen. Für den zweiten und dritten Platz gibt es jeweils ein Guthaben von 10.000 Dollar (ca. 9.500 Euro) für G. Round. Die Anmeldefrist für die Workshops endet am 24. Juli. Die fünf besten Studios werden von SwissGames auf die gamescom eingeladen.

"Viele Entwickler:innen lernen, dass es zu einem Studio mehr gehört, als nur ein interessantes Spiel zu entwickeln. Bei Indie-Studios müssen die Entwickler:innen mehrere Hüte tragen, einschließlich der Sicherung von Partnerschaften, der Finanzierung ihrer Projekte und des Wachstums ihres Unternehmens. Dieser Workshop wird sie auf alles vorbereiten, was sie wissen müssen", so Pontus Mahler, VP of Global Business Development bei Global Top Round.