"Clash of Clans" Creatives gründen Bit Odd mit fünf Millionen Euro Startkapital

Drei "Clash of Clans"-Talente verlassen Supercell und gründen Bit Odd: Mit einer Fünf-Millionen-Euro-Startrunde geleitet von Index Ventures kann das neue finnische Mobile-Studio "seltsame, emotionale" Titel entwickeln. Los geht's mit einem "Soft-Horror"-Titel in der Ästhetik der 1980er.

Das neue finnische Studio Bit Odd startet mit fünf Millionen Euro aus der Seed-Funding-Runde stark in die eigene Existenz. Nicht ohne Grund, denn Bit Odd wird von drei Mobile-Games-Veteranen auf die Beine gestellt: Game Lead und Art Director von "Clash of Clans" Lasse Louhento, Entwickler und Künstler Jani Lintunen und "Clash of Clans" Lead Artist Taneli Oksama. Alle drei scheiden beim "Clash"-Entwickler Supercell aus und nehmen ihre sechsjährige Mobile-Expertise mit ins eigene Studio.

Das Investment wird von Index Ventures angeführt, die mit Investitionen in Roblox, Supercell, King und Dream Games bereits einen festen Fuß in Gaming-Operationen gesetzt haben.

Lasse Louhento, der als CEO von Bit Odd fungieren wird, schreibt in einem ausführlichen Blogpost zur Zukunftsvision des neuen Studios. Ziel soll es sein, seltsame, emotionale Titel für den Mobile-Markt zu entwickeln. Ihr erster Titel will 'Soft-Horror' in der Ästhetik der 1980er Jahre einfangen. "Wir haben Bit Odd gegründet, weil wir das Gefühl hatten, dass in der Welt der Spiele etwas nicht stimmt. Nicht, weil es da draußen keine phänomenalen Talente und erstaunlichen Titel gibt - die gibt es. Aber der enorme Boom der mobilen Spiele hat zu einer Art Goldrausch geführt. Er hat zu einer Art Wildwest-Denken geführt, bei dem die Entwickler:innen darauf fixiert sind, was die Konkurrenz macht, auf Analysen, auf die Ausführung und darauf, auf Nummer sicher zu gehen. Unser Team bei Bit Odd ist, nun ja, ein bisschen seltsam, weil wir glauben, dass es bei der Entwicklung von Spielen darum gehen sollte, einen Vertrauensvorschuss zu bekommen - nicht auf der Grundlage von Daten, sondern auf der Grundlage von Gefühlen, auf dem, was die Seele berührt, auf der Suche nach unbekannten Gewässern, auf den Ideen und handwerklichen Feinheiten und magischen Momenten, die ein reiches und einzigartiges Spielerlebnis ausmachen."

"Bit Odd hat ein erstklassiges Team zusammengestellt und verfügt über eine klare Vision, die das Unternehmen von der Masse abhebt", kommentiert Sofia Dolfe, die als Investorin bei Index die Runde leitet, "Ihr Sinn für Skurrilität, Spaß und Kreativität trifft auf etwas, das im Spielebereich aus dem Fokus geraten ist. Zusammen mit ihrer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Genre-definierenden, bahnbrechenden Hits, glauben wir, dass ihre erste Veröffentlichung etwas Außergewöhnliches sein wird."

