Erste Scottish Games Week feiert im Oktober

Zum ersten Mal feiert sich die schottische Gaming-Industrie in einem wochenlangen Event selbst: Die Scottish Games Week vereint Game Awards, Bildungskonferenzen, Industriezusammenkünfte und Tech-Gipfel. Los geht's am 24. Oktober 2022.

Eine Woche Games in ganz Schottland: Vom 24. bis zum 28. Oktober 2022 kommt die erste Scottish Games Week nach Edinburgh, Glasgow und Dundee. Das fünftägige Event im Winter wird vom Scottish Games Network organisiert und aus dem Tech Ecosystem Review Fond der schottischen Regionalregierung finanziert. Events werden nicht nur in den großen Städten veranstaltet, sondern auch in den Highlands, auf den Inseln und an der Grenze nach England, alle hybrid und vollständig online besuchbar.

Teil der Scottish Games Week sind die folgenden Veranstaltungen:

More Than Games:

Ein Event für Publikum von außerhalb der Gaming-Branche, die das Potenzial von Games und Gamification als Werkzeug in ihrer Branche einsetzen wollen.

Education Symposium:

Organisiert von elf Hochschulen und Universitäten mit Games-Studiengängen bringt die Konferenz Stakeholder aus Forschung, Bildung und Wissenschaft zusammen.

Scottish Games Week Conference:

Die zweitägige Konferenz in Dundee vernetzt die schottische Spielebranche.

Scottish Games Awards:

Auf den ersten schottischen Game Awards werden die besten Spiele und Firmen des wachsenden schottischen Gaming-Marktes gekürt.

Dazu kommen zahlreiche, noch unangekündigte Satellitenevents an den unterschiedlichsten Teilen Schottlands.

"Die schottische Spieleindustrie ist die Geheimwaffe des Landes. Das Ökosystem der Spiele ist weitaus größer und komplexer, als man ihm zutraut. Es hat der Kreativindustrie im weiteren Sinne sowie anderen Bereichen des digitalen Technologiesektors viel zu bieten," stellt Brian Baglow, Direktor des Scottish Games Network, die Games Week vor.

Kate Forbes, Staatssekretärin für Finanzen und Wirtschaft Schottlands, kommentiert: "Die Scottish Games Week baut auf dem guten Ruf der Branche auf, den sie dank der Fortschritte in den Exzellenzzentren der Branche wie Edinburgh und Dundee erlangt hat. Die Spieleindustrie wird eine Schlüsselrolle in Schottlands digitaler Zukunft und in unserer Wirtschaft insgesamt spielen und wird von der schottischen Regierung durch den Scottish Tech Ecosystem Fund weiterhin unterstützt. Der Fonds unterstützt Organisationen bei der Durchführung von Treffen und Veranstaltungen wie der Scottish Games Week, die das beste Umfeld für den Erfolg von Unternehmern schaffen."

Pascal Wagner