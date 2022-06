Miniclip wird das Subway-Surfers-Studio Sybo akquirieren

Seit seiner Veröffentlichung vor zehn Jahren wurde der Mobile-Titel "Subway Surfers" von Sybo aus Dänemark über drei Mrd. Mal heruntergeladen. In den letzten Jahren stieg die Zahl auf 30 Mio. tägliche Nutzer:innen. Jetzt hat das Schweizer Unternehmen Miniclip verkündet, dass sie Sybo übernehmen werden. Beide Unternehmen schweigen sich über die Übernahmesumme aus, aber Sybo-CEO Mathias Gredal Nørvig betitelte es als den größten Deal in Europa über Mobile-Games in diesem Jahr. Weder Sybo noch Miniclip sind an der Börse gelistet.

2015 hat Tencent einen Großteil der Anteile an Miniclip erworben. Im März 2022 gab Miniclip bekannt, dass ihre Mobile-Spiel über vier Mrd. Mal runtergeladen wurden. Alleine "8 Ball Pool" zählt über eine Mrd. Downloads.