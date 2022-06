Game-Releases in Kalenderwoche 26 vom 27. Juni bis 3. Juli 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Rabbids: Party of Legends", "Monster Hunter Rise: Sunbreak" und "F1 2022".

Retail:

28. Juni 2022 - "Disgaea 6 Complete" für PS4 und PS5 von NIS America

Nach der Switch-Veröffenlichung im Juni 2021 darf Zed nun auch auf der PlayStation versuchen, seinen Status zu verbessern und einen Gott der Zerstörung herausfordern. "Dank der neuen Features werden sich Frischlinge schnell in der Netherworld zurecht finden und auch alte Disgea-Hasen werden eine wahrlich bemerkenswerte und einzigartige Reise vor sich haben", schreibt der Publisher. Die PC-Version wird ebenso in dieser Woche auf Steam erscheinen.

28. Juni 2022 - "MX vs ATV Legends" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von THQ Nordic

Im neuesten Teil der Offroad-Racing-Reihe sind ein Splitscreen-Multiplayer dabei und eine Kampagne, in der Spieler:innen mit ihren eigenen Entscheidungen den weiteren Verlauf verändern können. Eine verbesserte Physik soll die Fahrt mit den Offroad-Fahrzeugen noch präziser gestalten. Die PC-Fassung erscheint wie gewohnt digital.

29. Juni 2022 - "Deathsmiles I & II" für PS4 und Switch von Clear River Publishing

Nach Digital-Releases von "Deathsmiles I & II" wird auch das seitliche Shoot'em-Up für PlayStation 4 und Switch im Einzelhandel vertrieben. In der alternativen Welt Gilverado spielen Mädchen bekannt als "Engel" die Hauptrolle und kämpfen gegen Gegner, die aus allen Richtungen kommen.

30. Juni 2022 - "Monster Hunter Rise: Sunbreak" für Switch von Capcom

Die große Sunbreak-Erweiterung für "Monster Hunter Rise" erhält eine Retail-Version, die aus dem Hauptspiel und dem Add-on besteht. Die Handlung aus dem Hauptteil soll fortgeführt werden und verschlägt Spieler:innen aus dem feudalen Setting des Hauptspiels in ein das neue Fantasy-Gebiet - natürlich mit neuen Monstern. Zeitgleich erhält die PC-Version die Erweiterung in digitaler Form.

30. Juni 2022 - "My Universe: Green Adventure - Meine kleine Farm" für Switch von Microids und Distributor astragon

In "My Universe: Green Adventure - Meine kleine Farm" darf einem heruntergekommenen Familienhof neues Leben eingehaucht werden. Die My-Universe-Serie richtet sich speziell an Kinder, "die gerne in ihr erträumtes Erwachsenenleben eintauchen möchten", so der Hersteller. Die Reihe ist Teil des familienfreundlichen Microids-Life-Labels.

30. Juni 2022 - "Outriders Worldslayer" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von Square Enix

Die erste große Erweiterung für "Outriders" erhält ebenfalls eine Retail-Version: "Worldslayer". Neuen Spieler:innen wird angeboten gleich zu Beginn mit der Handlung von "Worldslayer" und einem vollausgerüsteten Charakter auf Level 30 zu starten. Ansonsten wartet viel Loot und neue Ausrüstung auf die Spieler:innen. "Worldslayer" wird ebenfalls digital für PC und Stadia zur Verfügung stehen.

30. Juni 2022 - "Rabbids: Party of Legends" für PS4 und Switch von Ubisoft

Bevor es mit Mario in den Weltraum geht, schmeißen die Rabbids noch eine Party. Das Partyspiel bietet 50 Minispiele für bis zu vier Spieler:innen. Neben dem Multiplayer bietet der Titel auch eine eigene Handlung rund um den Affenkönig. Für Xbox und Stadia wird das Spiel in digitaler Form veröffentlicht.

1. Juli 2022 - "F1 2022" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Electronic Arts

Neue Saison, neue Wagen, neue Fahrer. In der Rennsimulation von Codemasters sind 20 Fahrer und zehn Team enthalten - sowie ein VR-Modus für PC. Die Rennstrecke Miami International Autodrome, My-Team-Modus und ein Splitscreen-Multiplayer dürfen nicht fehlen.

Digital:

28. Juni 2022 - "DNF Duel" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Arc System Works

Arc System Works ist bekannt für ihre Beat'em-Up-Spiele und "DNF Duel" reiht sich in ihre illustre Riege ein. Zehn Kämpfer:innen stehen im 2,5-D-Kampfspiel zur Auswahl. Der Titel ist ein Spin-off der Reihe "Dungeon and Fighter".

29. Juni 2022 - "The Legend of Bum-bo" für PS5, Xbox Series und Switch von James Interactive

Das Prequel zu "The Binding of Isaac" ist ein Roguelike-Deckbuilder. Es werden diverse Spielelemente vermischt und in einem 2D-3D-Look präsentiert. Der Release für die Konsolen beinhaltet die Vollversion, während der Titel bereits 2019 für den PC veröffentlicht wurde.

30. Juni 2022 - "Cuphead: The Delicious Last Course" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Studio MDHR

Fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erscheint die Erweiterung für "Cuphead". Diese bietet mehr vom Altbekannten und gewohnt schwere Herausforderungen: mehr Level, mehr Gegenstände und einen neuen Charakter namens Ms. Chalice. Danach ist keine weitere Erweiterung für "Cuphead" geplant.

30. Juni 2022 - "Gamedec" für Switch von Anshar Studios

"Gamedec" verbindet Rollenspiele mit Point-&-Click-Adventures. Spieler:innen übernehmen die Rolle eines Detektivs und lösen Fälle, die in der Virtual Reality vorgefallen sind oder sich um Videospiele drehen. Der Cyberpunk-Titel ist bereits für PC erhältlich.