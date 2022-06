Fünf Schweizer Calls for Application

SwissGames hat mehrere Open Calls angekündigt, darunter die jüngsten von Pro Helvetia lancierten Aufrufe. Hierzu gehören ein "Marketing Booster", der sich an Studios richtet, die ein direktes Marketingziel verfolgen, sowie "Check Your Game", das aufstrebende Spieleentwickler:innen bei den ersten Schritten ihrer beruflichen Karriere unterstützen soll. Für Marketing Booster und Check Your Game kann man sich bis zum 1. September bewerben.

Zwei Aufrufe führen als potenzielles Mitglied der SwissGames-Delegation ins Ausland, und zwar zu den "VR Days Europe" nach Rotterdam und zur "Game Connection Europe" nach Paris. Auf der "Game Connection Europe" sollen über 2.700 Publisher, Vertreiber und Entwickler:innen vertreten sein. Am 18. Juli endet die Bewerbungsfrist.

Last but not least stehen die bekannten "Interactive Media Work Grants" zur Bewerbung offen. Die Work Grants unterstützen Projekte in drei Phasen: von der Entwicklung über das Konzept bis hin zur Markteinführung. Die Deadline endet am 1. September.

Für alle Initiativen gilt: Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Bewerber:innen entweder Schweizer Bürger:innen sein oder ihren ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben. Detaillierte Bedingungen finden sich auf der zugehörigen Webseite von SwissGames. Außerdem findet am 29. Juni eine Online-Informationssitzung von SwissGames statt (Anmeldung via Google-Formular).

Marcel Kleffmann