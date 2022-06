Führende Mobile Games im Mai 2022 nach Downloads

Die Marktforscher:innen von Sensor Tower haben die am häufigsten heruntergeladenen Mobile Games des Monats Mai 2022 ermittelt. Ihrer Analyse nach wurde "Subway Surfers" von Sybo Games knapp 30 Millionen Mal runtergeladen - ein Wachstum um 86,5 Prozent im Vergleich zum Mai des Vorjahres. 15 Prozent der Downloads stammen aus Indien, 14 Prozent aus den USA. Das Spiel, ein Endless-Runner-Jump-&-Run, wurde bereits 2012 veröffentlicht und erfreut sich dank regelmäßiger Updates und Events stetiger Beliebtheit. So wurden 2022 die höchsten Downloadzahlen für den Monat Mai festgestellt. Zum zehnjährigen Jubiläum stiegen die Ausgaben der Spieler:innen um das 6,3-fache auf 5,59 Millionen Euro an, im Vergleich zum letztjährigen Geburtstagsevent.

Von "Garena Free Fire" wurden im vergangenen Monat 26 Millionen Installationen gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Installationsanzahl des Battle-Royale-Spiels um 50,3 Prozent. "Tall Man Run" von Supersonic Studios, "Apex Legends Mobile" von EA und "Deliver It 3D" von Voodoo folgen auf den weiteren Plätzen, wobei auffällt, dass "Apex Legends Mobile" es nicht in die Top Ten der Google-Play-Charts geschafft hat, aber im Apple App Store auf der zweiten Position liegt.

Insgesamt wurden im Mai 2022 4,8 Milliarden Game-Downloads im App Store und bei Google Play (ohne Drittanbieter-Stores) von Sensor Tower prognostiziert, ein Rückgang von etwa ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast 20 Prozent aller Installationen von Mobile Games stammen aus Indien. Die USA belegen mit 8,4 Prozent den zweiten Platz, gefolgt von Brasilien mit 7,9 Prozent.

Sensor Tower beschreibt die eigene Store-Intelligence-Daten-Plattform folgendermaßen: "Unsere Schätzungen umfassen Downloads für den App Store und Google Play weltweit zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 31. Mai 2022. Apple-Apps und von Google vorinstallierte Apps sind ausgeschlossen. Wir melden nur einmalige Installationen. Die Android-Schätzungen enthalten keine Drittanbieter-Stores. Die Zahlen stellen die Gesamtheit der Installationen aller App-Versionen dar, z. B. Facebook und Facebook Lite."

Marcel Kleffmann