Letsplay4Charity kündigt neuen Vorstand und weitere Veranstaltungen an

Letsplay4Charity ist Charity-Partner beim Indie Game Fest in Köln und beim Level Up - The Gaming Festival in Salzburg. Außerdem wurde der neue Vorstand des Vereins bekanntgegeben.

Der Terminkalender von Letsplay4Charity ist vollgepackt: Neben einem Umzug nach Berlin wurden zwei Livestreams angekündigt. Der erste findet im Kölner Wasserturm auf dem Indie Game Fest statt. Der Verein ist Charity-Partner vom Festival, das am 23. und 24. Juni stattfinden wird. Am 1. und 2. Juli findet der nächste Livestream statt, und zwar im Rahmen des Level-Up-Festivals im Messezentrum Salzburg. Auch für dieses Festival ist der Letsplay4Charity offizieller Charity-Partner. Bei beiden Veranstaltungen wird Letsplay4Charity Spenden für jeweils verpartnerte Institutionen sammeln. Unterstützt werden unter anderem die Wings for Life Stiftung für Stiftung für Rückenmarksforschung, Hilfe im Kampf gegen den Krebs e. V., Förderverein für krebskranke Kinder und das Jugendwohnheim St. Engelbert. Die beiden Charity-Streams werden von den Sponsoren Cipsoft, GamerLegion, Lego Brickforce, Eurofunk und Teufel unterstützt.

Head of Exhibitions des Messezentrums Salzburg Christian Wenniger: "Bereits vergangenes Jahr ist uns die wichtige karitative Arbeit von Letsplay4Charity e.V. ins Auge gestochen und uns war sofort klar, dass wir die erfahrene Truppe in unser Eventkonzept nach dem Vorbild der bisherigen Charity-Streams einbinden möchten. Ich freue mich den ersten Österreichischen Charity-Stream der Messe Salzburg im Rahmen des Level Up zugunsten vieler notleidender Mitmenschen mit unseren Berliner Freunden durchzuführen und den Grundstein für viele gemeinsame Jahre zu legen, in dem wir Gutes tun können. Umso mehr freut es mich, dass wir als Spendenempfänger neben den bereits affiliierten Letsplay4Charity-Partnern die bekannte Wings for Life Stiftung von Red Bull als Lokalmatador in Salzburg mit einbinden konnten."

Ebenfalls wurde der neue Vorstand des Vereins bekanntgegeben. Dennis Henson ist der neue Vorsitzende, Jörn Leue der stellvertretende Vorsitzende und Markus Hecker übernimmt die Position des Schatzmeisters. Henson übernimmt damit die Position, die zuvor von Ingo Horn besetzt wurde. "Im letzten Jahr konnten wir zusammen mit unserer Community, unseren Partnern und vor allem durch unsere Zuschauer und Unterstützer schon Beachtliches auf die Beine stellen. Dafür möchten wir uns herzlichst bei allen, die dazu beigetragen haben, bedanken. Ohne Eure Unterstützung und Mitwirkung wäre das nicht möglich gewesen. Auch die Awards sind eine Motivation für unser gemeinsames Engagement und sie werden uns anspornen und dabei helfen, in Zukunft noch mehr Mitstreiter für den guten Zweck zu gewinnen, ob als Mitglied, Sponsor oder Mitstreamer", so Henson.

Der Letsplay4Charity e. V. organisiert regelmäßig gemeinnützige Livestreams und hilft auch bei der Durchführung der Streams von Mitgliedern aus dem eigenen Netzwerk. Letztes Jahr erhielt der Verein den "Heart-of-Gaming"-Award auf der gamescom. Seit Gründung im April 2021 konnte der Verein über 40.000 Euro für gemeinnützige Zwecke sammeln.