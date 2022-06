Telekom und SK Gaming starten die Initiative "Equal Esports"

"Equal Esports" heißt eine neue Initiative der Telekom. Zusammen mit SK Gaming und der Esports Player Foundation setzen sie sich für mehr Frauen und non-binäre Personen im E-Sport ein. Hierfür suchen sie Spieler:innen für "League of Legends" und "Brawl Stars". Interessierte können sich bis zum 31. Juli bewerben.

Antje Hundhausen, Vice President der Telekom, setzt sich mit der Initiative für mehr Diversität in der E-Sport-Weltspitze ein. "Nach dem erfolgreichen Start unserer Equal Esports Initiative im vergangenen Jahr bauen wir 2022 unsere Förderung mit der Esports Player Foundation und SK Gaming aus. Es gibt viele begabte Spieler:innen, die auf den großen Esports-Bühnen ganz oben mitspielen können. Wir möchten die Profis von Morgen finden, fördern und Diversität in der Weltspitze verankern", so Hundhausen.

Auch Jörg Adami, Geschäftsführer der Not-for-Profit-Förderinstitution esports player foundation (epf): "Ohne die Telekom gäbe es diese wichtige Initiative nicht. Das Unternehmen engagiert sich nachhaltig und ernsthaft für mehr Gleichberechtigung im eSports. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein. Gemeinsam wollen wir jetzt weiteren Spieler*innen die Chance geben, ihren eSports-Traum zu verwirklichen und Mitglied unseres langfristig angelegten Förderprogramms zu werden." Die epf-Förderung richtet sich gezielt an Spieler:innen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen.

"Das Engagement der Telekom für Equal eSports ermöglicht es uns, neben unseren aktuellen Spieler:innen des Avarosa Teams in League of Legends auch ein Wettkampf-Team in Brawl Stars aufzubauen", sagt Alexander Müller, Geschäftsführer von SK Gaming. "Als bestes Team in Europa haben wir mit unserer männlich besetzten Brawl-Stars-Formation wertvolle Erfahrungen gesammelt, die uns helfen, das neue diverse Team auf die bevorstehende Zeit vorzubereiten. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und neue hochtalentierte Gamer:innen."