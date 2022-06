game Sales Award im Mai für "Nintendo Switch Sports"

Der Branchenverband hat im Mai 2022 ein weiteres Spiel mit einem game Sales Award ausgezeichnet. "Nintendo Switch Sports" hat sich seit dem Verkaufsstart am 29. April 2022 über 100.000 Mal verkauft. Dafür erhält das Spiel von Nintendo den game Sales Award in Gold. In dem geistigen Nachfolger von "Wii Sports" können verschiedene Sportarten mittels Bewegungssteuerung gespielt werden.

Im April wurde "Elden Ring" für 500.000 Verkäufe mit einem Sonderpreis für über 500.000 verkaufte Units ausgezeichnet, "Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" erhielt einen Sales Award in Platin für über 200.000 verkaufte Versionen und "Kirby und das vergessene Land" eine Gold-Auszeichnung für 100.000 verkaufte Exemplare.