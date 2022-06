Games-Releases in Kalenderwoche 25 vom 20. bis 26. Juni 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Fire Emblem Warriors: Three Hopes", "Naraka: Bladepoint" und der "Shadowrun Trilogy".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

21.06.2022 - "Wreckfest" für Switch von THQ Nordic

Das crashlastige Rennspiel kommt zum Midtier-Preis am Dienstag auf die Switch. Die detaillierten Schadensmodelle haben es unbeschadet auf die kompakte Konsole geschafft, sodass der mobilen Crashing-Action nichts mehr im Weg steht.

23.06.2022 - "Autobahn-Polizei Simulator 3" für PS4, PS5 und PC von Aerosoft

Simulatoren gehen immer. Und dass eine Kombination aus Autos, Autobahnfahren und Polizei-Verfolgungsjadgen in Deutschland gut ankommt und in die dritte Runde geht, ist kein Wunder. Der Budgetpreis hilft dabei sicher.

23.06.2022 - "Deliver us the Moon" für PS5 von Wired Productions

Der hochwertige Indietitel erhält nach zahlreichen Digital- und Retailreleases nun auch eine aufgebohrte PS5-Version. Die Entwicklerfirma KeokeN arbeitet bereits am Nachfolger "Deliver us Mars".

24.06.2022 - "Pocky & Rocky: Reshrined" für PS4 und Switch von ININ Games

Die in Japan unter "Kiki Kaikai" bekannte Pocky-&-Rocky-Reihe zählt zu den absoluten Geheimtipps im Shoot'em-Up-Genre. Nun kommt mit "Reshrined" eine Version in den Westen. Der Titel ist zum Teil Remake des ersten SNES-Titels, zum Teil komplett neues Spiel.

24.06.2022 - "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" für Switch von Nintendo

Von der Strategie zu Massenkämpfen. "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" spielt in derselben Welt wie "Fire Emblem: Three Houses" und beinhaltet viele Charaktere aus eben jenen Titel. Auch außerhalb der Kämpfe kann mit den Charakteren interagiert werden, um die das eigene Bündnis zu stärken.

Digital:

21. Juni 2022 . "Fall Guys: Ultimate Knockout" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Epic Games

"Fall Guys" ist bereits vor einiger Zeit veröffentlicht worden. Die an "Takeshi's Castle" erinnernde Battle Royale erscheint für alle Plattformen (neu: Switch und Xbox) und mit einem Free-to-Play-Modell. Es wurden bereits mehrere Kooperationen für Outfits angekündigt, wie zum Beispiel mit Sega und Sonic.

21. Juni 2022 - "Shadowrun Trilogy" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Paradox Interactive

Drei Rollenspiel-Klassiker erscheinen für moderne Plattformen: Die Trilogie beinhaltet "Shadowrun Returns", "Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut" und "Shadowrun: Hong Kong". Alle drei Titel wurden neu aufgelegt und an moderne Eingabegeräte angepasst.

21. Juni 2022 - "The Elder Scrolls Online: High Isle" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von Bethesda

Mit "High Isle" erwartet Spieler:innen von "The Elder Scrolls Online" eine neue Erweiterung, die rund 30 Stunden umfassen soll. Die Hochinsel und Amenos so wie das Sammelkartenspiel "Ruhmesgeschichten" halten Einzug in das Online-Rollenspiel. Die Handlung führt die Geschichte um das Vermächtnis der Bretonen weiter und soll diverse Intrigen bieten.

23. Juni 2022 - "Sonic Origins" PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Sega

Der blaue Igel rast wieder. Mit "Sonic Origins" erscheinen vier Sonic-Klassiker für die aktuellen Plattformen. Die Collection beinhaltet "Sonic The Hedgehog", "Sonic The Hedgehog 2", "Sonic 3 & Knuckles" und "Sonic CD". Neben neuen Animationen haben die Spiele auch neue Modi erhalten.

23. Juni 2022 - "Naraka: Bladepoint" für Xbox One/Series von NetEase

Der Online-Brawler à la Battle Royale orientiert sich in seiner Ästhetik stark an die ostasiatischen Kulturen. Der Titel vermischt den Nahkampf mit Parkour. Die PlayStation-5-Version steht noch aus.

24. Juni 2022 - "Capcom Fighting Collection" für PS4, Xbox One, Switch und PC von Capcom

Die Collection beinhaltet zehn Capcom-Fighting-Games, darunter fünf Darkstalkers-Titel. Die enthaltenen Spiele wurden neu aufgelegt und verbessert. Dazu zählen Online-Multiplayer und diverse Modi.