"Overwatch 2" verzichtet auf Lootboxen und wird Live-Service-Game

Blizzard Entertainment trennt sich von den Lootboxen in "Overwatch 2". In dem Multiplayer-Shooter, der zunächst nur auf PvP-Matches setzen wird, sollen ein Battle Pass, eine neue Skin-Variante und ein Ingame-Shop zur Monetarisierung genutzt werden.

Bei "Overwatch 2" wird das Monetarisierungskonzept komplett geändert: Blizzard Entertainment verbannt Lootboxen, setzt auf ein Free-to-Play-Modell mit Battle Pass und konzipiert den Helden-Shooter konsequent als Live-Service-Game. "Overwatch" (2016) war eines der ersten Spiele, in denen Beutekisten für kosmetische Items wie Skins, Sprays, Emotes und Co. im großen Stil zum Einsatz kamen. Lootboxen gab es als Ingame-Belohnung, aber sie konnten auch gegen Echtgeld gekauft werden. Mit der Free-to-Play-Umstellung vereinfacht Blizzard den Zugang zum Spiel samt Cross-Play sowie Cross-Progression und geht zugleich möglichen regulatorischen Problemen mit den Lootboxen aus dem Weg. GamesMarkt hatte kürzlich über verbraucherrechtliche Möglichkeiten gegen Lootboxen berichtet.

Anstelle der Lootboxen wird auf ein Battle-Pass-System und ein Ingame-Shop gesetzt, der "ständig aktualisiert" werden soll. Neu sind ebenfalls "mythische Skins", die seltener als ihre "legendären" Varianten sind. Bei diesen Skins sollen bestimmte Elemente anpassbar oder veränderbar sein. Noch ist unklar, woher man mythische Skins erhalten kann, aber es wurde verraten, dass mit jeder Saison ein neuer Mythic-Skin erscheinen wird. Unter Umständen könnten sie an den Battle Pass gebunden sein. Generell wollen die Entwickler:innen alle neun Wochen neue saisonale Inhalten bereitstellen, wie zum Beispiel neue Helden, Spielmodi, Karten und kosmetische Extras. Für dieses Jahr sind noch zwei Saisons geplant. "Spieler können sich jede zweite Saison auf einen neuen Helden freuen. Die anderen Saisons bringen Elemente wie neue Karten und Spielmodi", heißt es von Blizzard. 2023 wird dann auch der 2019 angekündigte Koop-Modus schrittweise an den Start gehen. Wie diese PvE-Elemente monetarisiert werden sollen, hat Blizzard noch nicht genannt. Stattdessen findet der auf der BlizzCon 2019 ausschweifend präsentierte Modus weiterhin kaum Erwähnungen in den Präsentationen.

Blizzard: "Saison 1 bringt Sojourn, Junker Queen und einen noch nicht enthüllten Unterstützungshelden sowie das neue 5v5-PvP-Erlebnis, überarbeitete Helden, neue Karten und Modi und vieles mehr. Wir veröffentlichen außerdem einen neu konzipierten Wettkampf, der Spielern mehr Werkzeuge zur Verbesserung des Gameplays in die Hand gibt und ihnen das Gefühl geben soll, in Ranglistenmatches voranzukommen. Mit dem Umstieg auf 5er-Teams haben Spieler einen größeren Einfluss auf individuelle Matches und es wird zusätzliche Systeme geben, damit ihr eure Beiträge in jedem Match sehen könnt. (...) Mit Saison 2 werden ein neuer Tank, eine neue Karte und eine Reihe einzigartiger Skins eingeführt. Mit der Veröffentlichung der neuen PvE-Erfahrung 2023 wird außerdem die Geschichte fortgesetzt und es wird weitere neue Helden, Karten und Spielmodi geben."

Marcel Kleffmann