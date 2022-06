Finalisten der Games for Change Awards 2022 stehen fest

In neun Kategorien treten rund 30 Spiele bei den Games for Change Awards an. Die nominierten Spiele stammen aus über 400 Einsendungen. Mit dabei sind Titel wie "Unpacking", "Before Your Eyes" und "Unsighted".

Zum 19. Mal in Folge werden die Games for Change Awards an Spiele verliehen, die im vergangenen Jahr einen gesellschaftlichen Impact hatten. Die Finalisten setzen sich aus über 400 Einsendungen zusammen und treten in neun Kategorien an. Die Jury setzt sich aus 125 Entwickler:innen, Expert:innen und Forscher:innen zusammen. Das Event wird von Facebook Gaming gesponsert und findet nächsten Monat im Rahmen des Games for Change Festivals statt.

Für die Kategorie "Most Significant Impact" sind vier Spiele nominiert: "Svoboda 1945: Liberation" von Charles Games, "Blackhaven" von Historiated Games, "Dot's Home" vom Weathered Sweater and Rise Home Stories Project sowie "MadeVR: Take me to the end of the Assembly Line" von Singing Cicadas.

Auch über die Geschichte eines Spiels kann eine Veränderung angeregt werden. Deswegen sind vier Spiele für "Best Narrative Game" nominiert. Diese Spiele sind "Unsighted" von Studio Pixel Punk, "Before Your Eyes" von GoodbyeWorld Games, "The Vale: Shadow of the Crown" von Falling Squirrel und "Dot's Home" vom Weathered Sweater and Rise Home Stories Project.

In der Kategorie "Most Innovative" sind vier Spiele nominiert: "Before Your Eyes" von GoodbyeWorld Games, "The Vale: Shadow of the Crown" von Falling Squirrel, "Inua - A Story in Ice and Time" von Iko - The Pixel Hunt Arte France und "Unpacking" from Witch Beam.

In der Kategorie "Best XR for Change" treten VR-, AR- oder Mixed-Reality-Spielen an. Nominiert sind "The Choice" von Joanne Popinska, "Diagnosia" von Mengtai Zhang and Lemon Guo, "Gravitational" von Electric Monkeys und "Steps of Privilege" von REM5 Studio.

Für den Award "Best Vivics Game"treten "Svoboda 1945: Liberation" von Charles Games, "Voxpop" von Gigantic Mechanic, "Dot's Home" von Weathered Sweater and Rise Home Stories Project und "MadeVR: Take me to the end of the Assembly Line" von Singing Cicadas an.

Um die Auszeichnung "Best Gameplay" treten an: "Road 96" von DigixArt, "Before Your Eyes" von GoodbyeWorld Games, "Midnight Protocol" von LuGus Studio & Sixty Four und "Lost Recipes" von Schell Games.

Für das beste Lernspiel sind vier Spiele mit einem didaktischen Mehrwert nominiert. Diese Spiele sind "Lingo Legend" von Hyperthought Games Inc, "Ava" von Team Ava, "Culture Overlord" von Lucas Vially und "Math Makers" von Ululab.

Die Kategorie "Best Health Game" ist die einzige Kategorie, die nur drei Nominierte hat, und war "Smileyscope MRI" von Smilescope, "REThink Game" von Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca und "BeatNic Boulevard" von skillsgapp.

Auch Studierende haben die Möglichkeit bei der Preisverleihung zu gewinnen in der Kategorie "Best Student Game". Die nominierten Spiele sind "There You Are" von Funky Dango, P.A.N.I.K.O." von Bluv Studio, "The Social Engineer" von Pascal Jansen & Fabian Fischbach (Zefwih) und "Project Anomaly: Urban Supernatural Investigator" von Dark Science.

"Seit 2011 werden bei den Games for Change Awards die besten Social-Impact-Spiele aus der ganzen Welt ausgezeichnet. Wir haben in den letzten zehn Jahren ein fantastisches Wachstum erlebt und dieses Jahr hatten wir eine Rekordzahl von Einreichungen von Indie- und AAA-Studios, Solo-Entwicklern und mehr. Mit 14 vertretenen Ländern sind wir begeistert von der Reichweite dieser Spiele und der globalen Vielfalt der vertretenen Stimmen", sagte Games-for-Change-Präsidentin Susanna Pollack.