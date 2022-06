Capcom kündigt langersehntes "Dragon's Dogma II" an

Auf der gestrigen, parallel zur Final-Fantasy-VII-Präsentation von Square Enix laufenden Dragon's Dogma Anniversary Präsentation kündigte Hideaki Itsuno die laufende Entwicklung des heiß ersehnten Nachfolgers zu "Dragon's Dogma" an.

Während Square Enix zur gleichen Zeit große News über neue Projekte im Universum von "Final Fantasy VII Remake" verkündete, enttäuschte auch Capcom nicht mit dem "Dragon's Dogma 10th Anniversary" Stream. Die zusätzliche Übertragung zu Ehren des Fantasy-Action-RPGs wurde im Capcom-Showcase Anfang der Woche angekündigt. Beide Shows sind Teil des Summer Game Fests. Ohne viele Umschweife gab Hideaki Itsuno bekannt, dass die Entwicklung an "Dragon's Dogma II", seinem Herzensprojekt, gestartet sind. Ein Releasetermin oder ein Datum für weitere Infos wurden noch nicht bekannt gegeben, es ist also davon auszugehen, dass die Entwicklung gerade erst gestartet ist. Entwickelt wird das Spiel in Capcoms eigener RE Engine.

Itsuno startete in das Entwicklervideo, indem er rekapitulierte, wie ihm klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele High Fantasy und RPGs im Allgemeinen näherbrachten. Im Jahr 2000 hatte Itsuno bereits mehrere Titel für Capcoms Arcade-Division veröffentlicht, und begann damit, erste Konzepte für ein Spiel zusammenzustellen, aus dem später "Dragon's Dogma" werden sollte. Dieser Traum musste jedoch warten, zunächst wurde Itsuno damit beauftragt, die Entwicklung von "Devil May Cry 2" und dem Sequel "Devil May Cry 3" fertigzustellen.

Nachdem beide Titel entwickelt waren, widmete Itsuno sich wieder seinem Passionsprojekt. Die Art und Weise, wie der magische Kampf umgesetzt wurde, und wie Feinde beklettert werden können, ließen "Dragon's Dogma" aus dem Feld der Action-RPGs herausstechen. Als die Entwicklung voranschritt, war es eine Reise des Entwicklungsteams nach Großbritannien, die sie zur Gestaltung der sanften Hügellandschaft und der architekturellen Identität der Spielumgebung Gransys inspirierte, die Spieler später erkunden sollten.

Zum Ende schaute Itsuno auf die Wurzeln von "Dragon's Dogma" zurück, und er gab Fans einen ersten Einblick in das, was für die Serie vor uns lieht ? mit der überraschenden Enthüllung von "Dragon's Dogma II". Unter dem Entwicklungsteam befinden sich Art Director Daigo Ikeno und Level Designer Kenichi Suzuki.