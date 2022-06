Die Situation von GSC Game World vor und während des Ukrainekrieges

Der Krieg in der Ukraine verändert alles: Einen seltenen Blick hinter die Kulissen und über die Schicksale der Mitarbeiter:innen des ukrainischen Studios GSC Game World erlaubt ein betroffen machendes Videotagebuch. In dem Clip schildern einige Entwickler:innen ihre Eindrücke vor, während und nach dem Angriff auf ihr Heimatland. Das Video wurde gestern Abend bei der Xbox Extended Showcase von Microsoft gezeigt.

Zu sehen sind Mitarbeiter:innen, welche eilig die Ukraine verlassen oder unter widrigsten Bedingungen an Ort und Stelle bleiben. Andere haben sich der Freiwilligenarbeit verschrieben oder verteidigen das Land an der Front. Auch über vermisste Verwandte wird berichtet. Der Krieg "spaltet das Leben in "vorher" und "nachher". Man muss sich an eine neue Realität gewöhnen, in der es keine wirkliche Sicherheit gibt, nicht einmal zu Hause", schreibt GSC Game World. Alle Mitarbeiter:innen würden auf ihre Art und Weise einen Beitrag für den Sieg leisten, heißt es. "Und gleichzeitig arbeiten wir hart an S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dessen Entwicklung sogar noch bedeutsamer und symbolträchtiger wurde." So ist die Schreibweise des Ortes der Reaktorkatastrophe auf das ukrainische "Chornobyl" umgestellt worden, vorher hieß das Spiel "Heart of Chernobyl". Die Entwicklung des Survival-Shooters wird trotz der schwierigen Bedingungen fortgeführt. GSC Game World hat ein neues Büro in Prag eröffnet, aus dem ein Großteil der Entwicklung fortgeführt wird. Auch aus der Ukraine wird die Produktion fortgesetzt, wenn möglich. Es wird mit einer Veröffentlichung im Jahr 2023 gerechnet.

GSC Game World ist eines der größten Games-Studios in der Ukraine und eines der wenigen Spiele-Unternehmen, die dort auch gegründet wurden. Die Firma wurde 1995 in Kiew etabliert, dann 2011 aufgelöst und 2014 neu eröffnet. Seit dem Neustart wurde "Cossacks 3" (2016) veröffentlicht und danach die Produktion von "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" begonnen. Vor dem Krieg zählte das Studio knapp 300 Mitarbeiter:innen. Bisher sind drei Spiele im S.T.A.L.K.E.R.-Universum veröffentlicht worden, die sich über 15 Millionen Mal verkauft haben.

Marcel Kleffmann