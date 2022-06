Assemble sichert sich "Mira and the Legend of the Djinns" und "Moviehouse"

Für die erst kürzlich angekündigten Titel "Mira and the Legend of the Djinns" und "Moviehouse" übernimmt Assemble Entertainment den Vertrieb. Das Metroidvania ist von der marokkanischen Kultur inspiriert und soll 2023 für PC erscheinen. Die Film-Management-Simulation hingegen erreicht schon dieses Jahr den PC.

Auf dem "Guerilla Collective 3" letzte Woche kündigte Little Knight Games das Spiel "Mira and the Legend of the Djinns" an. Der Wiesbadener Publisher Assemble Entertainment übernimmt den Vertrieb und bringt das Metroidvania voraussichtlich 2023 auf den PC über Steam und GOG. Die Welt von "Mira and the Legend of the Djinns" ist von der marokkanischen Kultur inspiriert, kein Wunder, setzt sich das Team doch aus marokkanischen und amerikanischen Entwickler:innen zusammen. Das Metroidvania wurde durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne mit 24.000 Dollar von 600 Unterstützer:innen angeschoben. Der Titel wird die klassischen Genre-Elemente bieten, wie Kämpfe, Rätsel und eine nicht-lineare Erkundung, die sich über zwölf Gebiete erstrecken soll.

Assemble Entertainment übernimmt ebenfalls den Vertrieb für das erst gestern angekündigte "Moviehouse". Die Management-Simulation vom lettischen Entwickler Odyssey Studios erlaubt es Spieler:innen ein eigenes Filmstudio zu leiten und Filme zu drehen. "Alles läuft nach Wunsch: In Moviehouse dürfen Tycoon-Fans entscheiden, welche Film-Crew sie einstellen, Drehbücher schreiben, Filmposter gestalten, Filme produzieren und anschließend (hoffentlich) gute Filmkritiken und damit dicke Gewinne absahnen - wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert", so der Publisher. "Moviehouse" erscheint voraussichtlich im Herbst diesen Jahres für PC.