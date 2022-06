Vera Mann steigt zur Marketing Director Central & Eastern Europe bei Sony Interactive auf

Fast vier Jahre war Vera Mann Group Marketing Managerin Software für Sony Interactive Entertainment in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Seit Mai 2022 ist sie nun aufgestiegen: Zum Marketing Director Central & Eastern Europe. Sie ist damit für den Marketing und Vertrieb in insgesamt acht Ländern, inklusive der DACH-Region, in Ost- und Mitteleuropa verantwortlich.

Mann blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte bei Sony zurück. 2005 begann sie bei Sony Computer Entertainment Deutschland als Marketing Assistant und blieb dort für acht Jahre in unterschiedlichen Positionen bis hin zur Brand Managerin für PlayStation Games, bevor sie zur Mutterfirma Sony Interactive wechselte.