Die PC Gaming Show 2022 im Überblick

Zum achten Mal fand die PC Gaming Show am vergangenen Wochenende statt. In der Showcase rund um PC-Spiele wurden neue Projekte von den 11 bit Studios, Shiro Games und Klei angekündigt - von magischen Spezialeinsatzkräften über Stadtaufbau am Rand eines Berge bis hin zu Sci-Fi-Abenteuer mit verschiedenen Persönlichkeiten.

Im Zuge des Summer Game Fest 2022 fand am Sonntagabend die mittlerweile achte PC Gaming Show statt. Sie gilt als jährlicher Showcase für PC-Spiele mit Interviews, Neuigkeiten und Ankündigungen, nur gelegentlich werden Hardware-Themen angerissen. In 110 Minuten wurden mehr als 45 Spiele von dem Moderationsduo Sean "Day" Plott und Mica Burton präsentiert.

Die polnischen 11 bit studios, die für "This War of Mine" und "Frostpunk" verantwortlich waren, haben mit "The Alters" ihr nächstes Projekt angekündigt. In dem Spiel erschafft die Hauptfigur alternative Versionen von sich selbst, um auf einem einsamen Planeten zu überleben. Die Persönlichkeit jeder Kopie ist von den verschiedenen Lebenswegen der vorherigen Kopien geprägt. Außerdem wird 11 bit das Retro-Science-Fiction-Adventure "The Invincible" von Starward Industries im nächsten Jahr vertreiben. Der Titel basiert auf einer Sci-Fi-Welt von Stanislaw Lem.

Dave Oshry, CEO von New Blood Interactive, teilte den 16. August als Early-Access-Termin für das Stealth-Actionspiel "Gloomwood" mit, das von der klassischen Thief-Serie inspiriert wurde. Paradox Interactive verkündete, dass der Grand-Strategy-Titel "Victoria 3" im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Klei Entertainment, die Macher:innen von "Don't Starve" und "Oxygen Not Included", arbeitet derweil an dem kooperativen Dungeon-Crawler "Rotwood". Auch "Immortality", das filmische und entscheidungsreiche Spiel von Sam Barlow, bekannt für "Her Story" und "Telling Lies", wurde kurz gezeigt. Es soll am 26. Juli veröffentlicht werden. Enthüllt wurde ebenso "Demonschool" von Ysbryd Games und Necrosoft, das von der Persona-Serie und Taktikspielen wie "Into the Breach" inspiriert wurde.

Shiro Games kündigt zwei neue Spiele für die Publisher-Initiative Shiro Unlimited und Neuigkeiten für aktuelle Titel an. So wird Shiro Unlimited das Unterwasser-Survival-Städtebauspiel "Abyssals" von OverPowered Team aus Spanien und das storybasierte Horrorspiel "Decarnation", vom Pariser Studio Atelier QDB, weltweit vertreiben. "Dune Spice Wars" wird zeitnah einen Mehrspieler-Modus bekommen, während das taktische Open-World-Rollenspiel "Wartales" ein Koop-Update spendiert bekommt. Beide Spiele sind noch im Early Access. Fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung und mit fast drei Millionen verkauften Exemplaren wird "Northgard" im Winter 2022 eine neue Solo-Kampagne als Erweiterung erhalten.

"Stormgate" von ehemaligen Blizzard-Entwicklern bei Frost Giant Studios wurde etwas ausführlicher als beim Summer Game Fest 2022 vorgestellt, bevor dann Warren Spector über "System Shock" und das Remake sprach. Ein Termin für Shodans Rückkehr hatte das Koch-Media-Label Prime Matter aber nicht im Gepäck. "Half-Life: Alyx - Levitation", eine von Moddern erstellte und sehr aufwändige Kampagne für das VR-Spiel, bekam ebenfalls viel Zeit eingeräumt.

Weitere Ankündigungen: Taktische Überlegungen stehen in "Nitro Kid" von TinyBuild sowie in "Tactical Breach Wizards" von Suspicious Developments, das vom ehemaligen PC-Gamer-Redakteur Tom Francis entwickelt wird, im Vordergrund. Wer lieber auf Aufbau mit Survival-Elementen setzt, sollte "Synergy" über Hoffnung und Harmonie auf einem neuen Planeten, "Laysara: Summit Kingdom" am Rande eines Berges und "Farthest Frontier" von Crate Entertainment ("Grim Dawn") im Auge behalten. Auch das taktische Roguelite-Actionspiel "Endless Dungeon" von Amplitude und Sega Europe hinterließ einen guten Eindruck. Last but not least durfte das versprechende "Falling Frontier" von Hooded Horse nicht fehlen. In dem Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiel entscheiden Aufklärung und Logistik über den Erfolg im Sonnensystem.

Marcel Kleffmann