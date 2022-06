Game Base Saar lädt zur Masterclass Game Design mit Michael Bhatty

Am 02.07. veranstaltet Game Base Saar das erste Onlineseminar ihrer Masterclass 2022. Dozent zum Thema "Angewandtes Character Design" ist Dr. Michael Bhatty, Professor für Game Design an der MDH Düsseldorf.

Am Samstag, 02.07.2022 von 11:00 bis 15:00 Uhr lädt Game Base Saar zur ersten Veranstaltung der Masterclass 2022 ein. Das Onlineseminar zum Thema "Angewandtes Character Design für Game Designer:innen" wird via Zoom übertragen und kann daher auch von außerhalb des Saarlandes wahrgenommen werden. Das Seminar hält Prof. Dr. Michael Bhatty, der Game Design an der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf lehrt und unter anderem Lead Game Designer von "Sacred" bei Ascaron Entertainment war.

Der Workshop mit Vortrags- und Übungsanteilen richtet sich primär an Game Designer:innen, berührt aber auch die Schnittstellen zur Concept Art. Er gibt eine Einführung ins Thema "Character Design", kontextualisiert dies für die Games Branche und gibt konkrete Einblicke in das Design von glaubwürdigen Figuren und Charakteren, die in die Spielwelt und die grundlegende Narration eingebettet sind.

Plätze für das Online-Seminar sind auf 15 begrenzt. Die Anmeldung läuft über die Webseite von Saarland-Medien. Darin wird um eine kurze Einordnung der eigenen Vorkenntnisse im Game Design gebeten.

Pascal Wagner