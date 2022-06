gamescom congress 2022 startet Call for Papers

Nach zweijähriger Coronapause kehrt der gamescom congress mit Keynotes, Panels und Workshops in Präsenz zurück. Der Call for Papers für die Konferenz über Potenziale von Games für Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung endet am 30. Juni 2022.

Nach zwei digitalen Ausgaben findet der gamescom congress am 25. August 2022 wieder vor Ort im Rahmen der gamescom 2022 in Köln statt. Für die Konferenz über Potenziale von Computer- und Videospielen für Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung können ab sofort Themenvorschläge eingereicht werden (zur Website). Der Call for Papers endet am 30. Juni 2022.

"Ob im Schulunterricht, in der Industrie, im Gesundheitswesen oder im gesellschaftlichen Zusammenleben - alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche können von Games, ihren Technologien und Designs profitieren. Welche Impulse dabei gesetzt werden, zeigten 2021 auf dem gamescom congress 56 Expertinnen und Experten. Insgesamt verfolgten 118.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den gamescom congress 2021 im 15-stündigen Live-Stream", heißt es in der Ankündigung. "Ausgewählte Fachvorträge und Panels werden auch 2022 digital ausgespielt. Doch nach der Rückkehr zur Präsenzveranstaltung steht in diesem Jahr insbesondere der Austausch mit den Gästen vor Ort im Fokus. Die Konferenz richtet sich an Expert:innen aus Kultur, Pädagogik, Politik, Wissenschaft, Journalismus sowie der Spielentwicklung und verschiedensten Wirtschaftsbranchen."

Die eingereichten Themen können breit gefächert sein, sollen aber kein Fachwissen im Bereich der Spiele-Entwicklung voraussetzen. Als Beispiele werden folgende Fragen genannt: "Welche Impulse können Games für mehr Klimaschutz setzen? Wie können Computerspiele das Lernen befördern? Wie profitiert die Wirtschaft von Games-Technologien? Welche Chancen bieten Games im Gesundheitswesen? Welchen Stellenwert haben Games im Miteinander?"

Veranstaltet wird der gamescom congress von der Koelnmesse GmbH und game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche. Gefördert wird der Kongress vom Land Nordrhein-Westfalen und der KölnBusiness Wirtschaftsförderung.