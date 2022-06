Devolver-Digital-Aktie bricht nach Prognosesenkung ein

Die Aktie von Devolver Digital verlor nach der Senkung der Geschäftsprognose mehr als 50 Prozent an Wert. Das Unternehmen konnte in einem schwierigen Marktumfeld weniger Spiele als erwartet absetzen. Für 2022 ist die Unternehmensleitung dennoch optimistisch.

Die Aktie von Devolver Digital ist nach einer Senkung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr um mehr als 50 Prozent eingebrochen - von 1,62 Euro am 10. Juni um 17:30 Uhr bis auf 0,72 Euro am 14. Juni um 12:00 Uhr. Nach der Anpassung wird für 2022 ein Umsatz zwischen 130 und 140 Millionen Dollar (125 und 134 Mio. Euro) erwartet, was dennoch ein Wachstum von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sein wird. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 27 und 32 Millionen Dollar liegen, also zwischen 25,9 Mio. und 30,7 Mio. Euro. Das EBITDA soll um ca. 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Die Verkäufe von neuen Spielen, die in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2022 (Januar bis Dezember 2022) veröffentlicht wurden, waren schwächer als erwartet. Hierzu zählen "Shadow Warrior 3", "Trek to Yomi" und "Weird West". Als Gründe werden ein umkämpftes Releasefenster und spezifische Faktoren für jeden Titel zurückgeführt, die sich bei zukünftigen Titeln nicht wiederholen sollen. "Gleichzeitig gab es einen erwarteten Anstieg der Abschreibungskosten im Zusammenhang mit diesen investitionsintensiveren Spielen bei der Veröffentlichung sowie einen Anstieg der allgemeinen Betriebskosten aufgrund von Inflation, Personalbestand und Marketing", heißt es in der Ankündigung.

Der Vorstand des Unternehmens geht davon aus, dass Devolver den Wachstumskurs auf Grundlage seines diversifizierten Geschäftsmodells fortsetzen wird. Umsatz und Gewinn sollen in der zweiten Hälfte ansteigen, unter anderem durch neue Releases wie "Return to Monkey Island", die hohe Nachfrage von Abonnement-Plattformen und die anhaltenden Verkäufe des Backkatalogs. Mehr als die Hälfte aller Einnahmen entfallen auf den Backkatalog. Apropos Abonnement-Plattformen: Devolver wird "Poinpy", "Reigns: Three Kingdoms" und "Terra Nil" für Netflix veröffentlichen.

Harry Miller, Gründer und Executive Chairman von Devolver, schaut optimistisch auf die nächsten Jahre: "Mit Blick auf die Zukunft ist Devolvers Pipeline an Titeln so stark wie nie zuvor und reicht bis weit ins Jahr 2024." Es wird erwartet, dass Devolver Digital pro Jahr zwischen zehn und 15 Spiele veröffentlichen wird.