Capcoms Summer Showcase zeigt "Resident Evil" und "Monster Hunter" en masse

Obwohl die japanische Entwicklungsfirma bereits auf Sonys State-of-Play-Showcase zugegen war und dort seine beiden großen Ankündigungen, "Resident Evil 4 Remake" und "Street Fighter 6", zeigte, ließ es sich Capcom nicht nehmen, in der Nacht vom 13. auf den 14.06. um 00:00 Uhr ein eigenes, kurzes Showcase abzuhalten. Weitere Neuankündigungen zeigte Capcom - als eines der einzigen Showcases mit ausschließlich Männern auf der virtuellen Bühne - hier leider nicht. Dennoch stand einiges an neuen Inhalten für die bereits angekündigten Titel auf dem Programm und sogar für einige, die schon eine Weile erhältlich sind.

Den Anfang machte "Monster Hunter Rise: Sunbreak", das große Addon zu "Monster Hunter Rise", mit einem neuen Gameplay Trailer, präsentiert von Producer Ryozo Tsujimoto. Der Trailer zeigt die Rückkehr beliebter Monster aus vorherigen Titeln wie Espinas aus "Monster Hunter Frontier" und Gore Magala, das Titelmonster von "Monster Hunter 4". Ein neues Feinddesign wurde mit dem Krabbenmonster Daimyo Hermitaur gezeigt. Dazu kommt als spielbare Umgebung das Dschungel-Biom. "Monster Hunter Rise: Sunbreak" erhält eine neue Demo ab 15.06., die im Singleplayer und Multiplayer gespielt werden kann, ein Tutorial für Anfänger:innen enthält und vier Quests unterschiedlicher Schwierigkeiten bereitstellt. Die Vollversion von "Monster Hunter Rise: Sunbreak" erscheint am 30.06.2022 weltweit für Steam und Switch. Capcom will das Addon mit mehreren großen, kostenlosen Addons bis ins nächste Jahr hinein unterstützen. Das erste davon wird mit dem neuen Monster Lucent Nargaguca und dem Gebiet Forlorn Arena bereits im August 2022 ausgeliefert. Im Herbst 2022, Winter 2022 und fortlaufend in 2023 sollen noch mehr neue Gegnertypen und Orte hinzukommen.

Als nächstes zeigte Capcom erneut den bei Sony vorgestellten Trailer zu "Street Fighter 6". Das Spiel erscheint 2023 für PS4, PS5, XBox One/Series und PC. Eine weitere große Ankündigung im Bezug auf "Street Fighter 6" soll im Laufe dieses Jahres noch folgen. Fighting-Game-Fans kamen jedoch trotzde nicht zu kurz: Mit der "Capcom Fighting Collection" erscheinen zehn Arcade-Fighter aus Capcoms Vergangenheit am 24.6.2022 für PS4, Xbox One, Switch und PC. Darunter befindet sich etwa der erste Konsolenrelease von "Red Earth", das zuvor nur in Spielhallen erschien, und fünf Titel der "Darkstalker"-Reihe. Alle Titel werden online kompetitiv gespielt werden können.

Das war jedoch nicht die einzige Arcade-Sammlung, die Capcom zeigte. "Capcom 2nd Arcade Stadium", die zweite Sammlung an allgemeinen Arcade-Titeln des Publishers und Entwicklers, erscheint am 22.07.2022 ebenfalls für alle Konsolen. Das Spiel macht 32 Arcade-Titel auf modernen Plattformen spielbar, darunter etwa "Puzzle Fighter 2". Der besondere Clou: Alle Spiele der beiden "Arcade Stadium"-Sammlungen können auch einzeln erworben werden. Als Promoaktion stellt Capcom daher für eine begrenzte Zeit ab sofort "Street Fighter 2: The World Warrior" kostenlos zum Herunterladen bereit.

Ebenfalls eine Bühne bekam "Exoprimal", das vom Director Takuro Hiraoka einige zusätzliche Infos in einem Trailer erhielt. Das Video zum PvE-Multiplayer-Shooter zeigt den narrativen Rahmen: Eine KI namens Leviathan, die die Insel Bikitoa Island mit Dinosauriern flutet, um Kampfdaten zu sammeln. Im Modus Dino Survival, in dem zwei Squads aus Spieler:innen in unterschiedlichen Missionen gegeneinander antreten, werden je nach Erfüllung von Zielen Story-Segmente freigeschaltet. "Exoprimal" erscheint 2023 für PS4, PS5, Xbox One/Series und PC. Ein Closed Netwerk Test, der in naher Zukunft stattfinden soll, lässt Spieler:innen das Spiel zum ersten Mal ausprobieren. Die Registrierung auf der Webseite von "Exoprimal" ist ab sofort geöffnet.

Zum zehnten Geburtstag von "Dragon's Dogma" erwarteten viele Fans die Ankündigung eines zweiten Teils. Die blieb jedoch auch diesmal aus: Hideaki Itsuno, der Kopf hinter "Dragon's Dogma" und "Devil May Cry 5" kam zwar kurzzeitig auf die Bühne, kündigte jedoch nur ein Rückblicksvideo zur Serie an, das bald veröffentlicht werden soll.

Neuen Content bekommt jedoch "Resident Evil Village" spendiert, und das nicht zu knapp. Zum einen wird das Spiel für Mac und PlayStation VR2 optimiert. Das Segment startete mit der Ankündigung, dass der aktuelle Teil der Horror-Reihe bereits sechs Millionen Einheiten abgesetzt hat. Ein DLC, der drei Teile umfasst, wird nun am 28.10.2022 erscheinen. Zum einen fügt er mit "The Mercenaries: Additional Orders" mehr Modi, neue Karten und die neuen Charaktere Karl Heisenberg, Alcina Dimitrescu, Chris Redfield zum Mercenaries-Modus hinzu. Zum anderen wird das gesamte Hauptspiel von "Village" im Third-Person-Modus spielbar sein. Ganz in humorvoller Capcom-Manier sah man aber auch im Video zu diesem Modus nie Ethan Winters Gesicht direkt von vorne. Das Highlight der Ankündigung stellte das Story-Addon "Shadows of Rose" dar, bei dem Spieler:innen die Kontrolle über Ethans mittlerweile sechzehnjährige Tochter Rose übernehmen. Mit dem Wunsch, ihre mysteriösen Fähigkeiten loszuwerden und ein normales Leben zu führen, kehrt sie in einer an "The Evil Within" erinnernden kognitiven Traumversion ins Schloss der Vampirinnen zurück.

Zusammen mit den drei Zusatzinhalten für "Resident Evil Village" geht am 28.10.2022 außerdem "RE:Verse" online.

Zum bei Sony angekündigten "Resident Evil 4 Remake", das am 24.03.2023 erscheint, zeigte Capcom noch einmal den Trailer, der auf der State of Play gezeigt wurde. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series und Steam.Yasuhiro Anpo und Yoshiaki Hirabashi zeigten außerdem in einem kurzen Video einige Details zu den neuen Designs der Gegner und ganz wenig Gameplay von Leon in Bewegung.

Zu guter Letzt schloss der Publisher die Resident-Evil-Ecke mit einem kostenlosen Current-Gen-Update für "Resident Evil 7", "Resident Evil 2" und "Resident Evil 3". Die PS5- und Xbox-Series-Versionen unterstützen 4K, hohe Framerates, rRaytracing und 3D Audio. Die Patches sind ab sofort verfügbar, ein kostenloses Upgrade für die PC-Version wird nachgeliefert.

Pascal Wagner