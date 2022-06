Wargaming eröffnet neue Studios in Belgrad und Warschau

Nach der Einstellung der Geschäftsaktivitäten in Russland und Belarus als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eröffnet Wargaming zwei neue Studios in Europa, und zwar in Belgrad und Warschau. Vor allem mit dem Studio in Serbien hat das Unternehmen große Pläne.

Nach dem Rückzug aus dem Geschäft in Russland und Belarus hat Wargaming die Eröffnung zwei neuer Studios in Belgrad und Warschau angekündigt. Beide Studios sollen die globalen Aktivitäten des Unternehmens verstärken. Die neuen Standorte werden nach Berlin, Guildford, Kiew, Nikosia, Prag und Vilnius das siebte und achte Büro von Wargaming in Europa sein und bis zu 400 Mitarbeiter:innen beherbergen.

"Wargaming Belgrad wird sowohl internationale als auch nationale Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung und Publishing beheimaten. In Zukunft soll das Büro auch zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Wargaming-Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten werden", schreibt das Unternehmen. Das Studio in Serbien soll sich auf "World of Tanks", "World of Warships", Dienstleistungen und die mögliche Entwicklung neuer Produkte kümmern. Wargaming möchte als Teil der Eröffnung des Büros in Belgrad auch ein lokales Praktikumsprogramm starten, um "den lokalen Gaming-Nachwuchs" zu unterstützen. Wargaming Warschau wird zunächst ein kleines Publishing-Team beherbergen. Über weitere Entwicklungspläne für den Standort wird im Zuge der Umstrukturierung von Wargaming entschieden werden.

"Warschau und Belgrad waren eine logische Wahl für die neuen Standorte, denn beide sind sich schnell entwickelnde Technologiesektoren mit enormem Potenzial. Wir freuen uns darauf, eng mit den IT-Communities beider Städte zusammenzuarbeiten, um erstklassige Entwicklungs- und Publishing-Einheiten aufzubauen", sagte Victor Kislyi, CEO von Wargaming. "Wargaming hat weiterhin große Pläne für die Zukunft. Die Standorte Belgrad und Warschau werden für die Erreichung unserer Ziele von entscheidender Bedeutung sein."