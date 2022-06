"SpellForce: Conquest of Eo" angekündigt

Owned by Gravity und THQ Nordic, beide aus Österreich, haben ein neues Spiel im SpellForce-Universum angekündigt. "SpellForce: Conquest of Eo" verbindet Rollenspiel, Rundenstrategie und einige 4X-Elemente.

THQ Nordic hat mit "SpellForce: Conquest of Eo" ein neues Spiel aus der bekannten Reihe für PC angekündigt. Der Genre-Mix setzt auf Rollenspiel, Rundenstrategie, taktische Hex-Grid-Kämpfe und einige 4X-Elemente. Die Mischung erinnert an "Master of Magic" oder ferner an "Age of Wonders". Das Spiel entsteht unter der Leitung von Jan Wagner beim österreichischen Studio Owned by Gravity.

"SpellForce: Conquest of Eo" setzt mit prozedural generierten Kampagnen, verschiedenen Magierklassen und zufällig ausgewählten Gegnern auf einen hohen Wiederspielwert für Solo-Spieler:innen. Der Publisher schreibt in der Produktbeschreibung: "Deine Reise beginnt mit den beschiedenen Anfängen im kleinen Magierturm deines alten Meisters, von wo aus du die Länder von Eo auf deiner Suche nach magischer Macht in diesem sich ständig verändernden Strategie-Rollenspiel erkundest. Tritt gegen konkurrierende Fraktionen an und schicke deine Armeen und Helden quer durch das Land, um Geheimnisse und mächtige Artefakte zu entdecken, während du dein Wissen und deine Magie erweiterst, um der mächtigste Magier aller Zeiten zu werden."