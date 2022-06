Embracer-CEO äußert sich zur Investition durch Savvy Gaming

Letzte Woche hat die Embracer Group fast 100 Millionen neue Aktien emittiert und an die Savvy Gaming Group aus Saudi-Arabien ausgegeben. Nach Kritik an dem Deal sah sich CEO Lars Wingefors zu einer Stellungnahme genötigt.

Die Savvy Gaming Group hat sich in der vergangenen Woche im großen Stil an der Embracer Group beteiligt. Das Unternehmen aus Saudi-Arabien erhielt bzw. wird fast 100 Millionen Embracer-Aktien für knapp eine Millarde Euro bekommen. Nach dieser Ankündigung sah sich Lars Wingefors, CEO der Embracer Group, gezwungen, ausführlicher über diesen Deal zu sprechen, da es allem Anschein nach allgemeine Kritik von Anleger:innen an der Savvy Gaming Group (SGG) gab, hinter der bekanntlich der saudi-arabische Staatsfonds PIF steht.

Wingefors: "Embracer ist auf den Prinzipien von Freiheit, Inklusion, Menschlichkeit und Offenheit aufgebaut. Die Transaktion mit SGG wird dies in keiner Weise ändern. (...) SGG wird etwas mehr als fünf Prozent der Stimmen und acht Prozent des Kapitals besitzen - und sie haben in Embracer investiert, weil sie unsere derzeitige Vision, Strategie und Führung unterstützen, nicht um sie zu ändern."

Auf die Frage, warum die Embracer Group eine Investition aus einem nicht-demokratischen Land annimmt, antwortete der CEO, dass Embracer ein börsennotiertes Unternehmen sei, das Aktionär:innen auf der gesamten Welt haben würde - und eine Investition aus der MENA-Region nicht ungewöhnlich sei. Er hebt außerdem hervor, dass der PIF bereits in zahlreiche andere Gaming-Unternehmen investiert hätte, darunter SNK, Nintendo, Nexon, Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two.

Wingefors: "Gaming hat sich in kurzer Zeit zu einer der wichtigsten Unterhaltungsformen sowohl in Saudi-Arabien als auch in der gesamten MENA-Region entwickelt. Derzeit gibt es in der MENA-Region mehr Spieler als in Europa bzw. auf dem US-Markt. Embracer und das SGG-Team unter der Leitung des langjährigen Branchenveteranen und CEO Brian Ward haben die letzten sechs Monate damit verbracht, sich gegenseitig kennenzulernen und Gedanken darüber auszutauschen, wie wir zusammenarbeiten können, um in Zukunft wachsen zu können. Wir haben auch über schwierige Themen gesprochen, die nicht mit dem Thema Gaming in Saudi-Arabien zu tun haben. Ich glaube fest an die Inklusion und den Wandel, der durch die Öffnung unserer Inhalte für neue Märkte bewirkt werden kann. Indem wir mehr unserer Produkte in die MENA-Region bringen, haben wir die Möglichkeit, lokale Verbindungen aufzubauen, Unternehmer zu unterstützen, eine vielfältige Gruppe von Menschen in unserem gesamten Ökosystem zu beschäftigen, Wachstum zu fördern und die Welt durch Spiele näher zusammenzubringen." Ob Brian Ward letztlich in den Embracer-Vorstand gewählt wird, würde von den Aktionären und Aktionärinnen bei der nächsten Versammlung abhängen.

Wingefors wird auch klarer: "Alle Tochtergesellschaften innerhalb der Embracer-Gruppe handeln unabhängig, haben aber gemeinsame, hohe ethische Standards und setzen auf Transparenz. Die Gruppe hat eine Nulltoleranz gegenüber allen Formen von Belästigung und Diskriminierung und glaubt fest an Vielfalt und Inklusion. Ich weiß, dass Brian und das SGG-Team die gleichen Ansichten vertreten und beabsichtigen, SGG entsprechend zu führen. Die gleichen Regeln werden auch für jedes Unternehmen gelten, das wir in Saudi-Arabien oder in der gesamten MENA-Region gründen."

Die Unterstützung der Savvy Gaming Group wird der Embracer Group laut Wingefors langfristig beim Wachstum helfen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die SGG ein vollständig wirtschaftlich orientiertes Unternehmen ist und ehrgeizige Ziele im Bereich des Gamings verfolgt, um das globale Ökosystem unserer Branche zu unterstützen, die mit den Werten und der Kultur unserer Branche übereinstimmen", so der Embracer-CEO. "Meine Werte als schwedischer Unternehmer sind unumstößlich. Wir sind ein wertebasiertes Unternehmen und unser Engagement für ein dezentralisiertes Geschäftsmodell (...) wird immer bestehen bleiben."

Wingefors wollte sich nicht dazu äußern, warum Savvy Gaming keine Aktien an der Börse gekauft hat und stattdessen 100 Millionen neue Aktien von Embracer emittiert wurden. Es hieß bloß: "Ich kann mich nicht dazu äußern, warum die SGG keine Aktien auf dem Markt gekauft hat, aber für Embracer ist es natürlich viel besser, da wir so eine Kapitalspritze für das Unternehmen bekommen haben." Weiterhin erwähnt der Embracer-CEO, dass sich das Unternehmen in Verhandlungen mit weiteren potentiellen Langzeitaktionären befinden würde.