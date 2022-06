Grammys zeichnen ab nächstem Jahr auch Videospiel-Soundtracks aus

Bei den Grammys 2023 werden erstmals auch Videospiel-Soundtracks ausgezeichnet. Die neue Kategorie lautet "Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media" beziehungsweise "Bester Soundtrack für ein Videospiel und anderen interaktiven Medien". Die offizielle Beschreibung der Kategorie von Seiten der Recording Academy liest sich wie folgt: "Ausgezeichnet werden herausragende Soundtrack-Alben, die überwiegend aus Original-Soundtracks bestehen und speziell für ein aktuelles Videospiel oder ein anderes interaktives Medium, das im Zeitraum der Qualifikation veröffentlicht wurde, oder als Begleitmaterial zu diesem erstellt wurden".

Zu den über 80 Kategorien der Grammys gesellen sich neben den Videospiel-Sountracks auch noch vier weitere dazu. Diese sind "Songwriter:in des Jahres, nicht-klassisch", "beste Alternative-Musik-Performence", "beste Americana-Performence" und "bestes gesprochenes Wort Poesie-Album".