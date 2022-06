Gamestate Festival BW 2022 findet nächsten Monat in Karlsruhe statt

Das Gamestate Festival BW 2022 der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) findet am 1. Juli in Karlsruhe statt. Das Event besitzt ein volles Programm rund um die Gaming-Branche aus Baden-Württemberg. Zu den Themen der Talks und Roundtables gehören unter anderem das Arbeiten im Home Office oder Hybrid, der Einstieg in die Games-Branche und "Games in BW - Status Quo und Zukunft".

Zu den Speaker:innen gehören Entwickler:innen, Produzent:innen und auch eine Sounddesignerin. Den Abschluss des Gamestate Festival BW 2022 bildet die Party und die Möglichkeit zum Networking. Das Programm beginnt bereits um 13:30 Uhr und ist für Entwickler:innen, Studierende und Quereinsteiger:innen und soll die Branche stärken.