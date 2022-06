Microsoft und Bethesda zeigen "Starfield", "Diablo IV" und mehr auf gemeinsamem Showcase

Microsoft begann den eigenen Showcase mit einer vielversprechenden Aussage: Jedes Spiel, das präsentiert wurde, wird in den nächsten zwölf Monaten erscheinen. Zusammen mit Bethesda zeigten sie, was ihr kommendes Line Up zu bieten hat. Der Showcase wurde von "Redfall" eröffnet. Der kooperative Open-World-Shooter von Arkane Austin erhielt erstes Gameplay-Material spendiert. Darauf folgte ein neuer Trailer zu "Hollow Knight: Silksong". Das heißersehnte Metroidvania sollte ursprünglich bereits 2019 erscheinen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Dessen Präsenz auf dem Showcase bedeutet damit, dass es in den nächsten zwölf Monaten erscheinen wird. Auch andere Indie-Titel wie "Lightyear: Frontier" ein Farming-Game im Sci-Fi-Stil von Fram Break und das Horror-Metroidvania "The Last Case of Benedict Fox" von Plot Twist, die jeweils auch für PC erscheinen, wurden gezeigt.

Die Macher der Kultserie "Rick and Morty" sind keine Fremden, wenn es um Videospiele geht. Mit "High on Life" kündigten sie ihr neuestes Spiel an, inklusive der bekannten Sprecher, Humor und einer sprechenden Pistole. Eine größere Ankündigung war die Kollaboration zwischen Microsoft und Riot Games. Abonnent:innen des Game Pass erhalten Zusatzinhalte für deren Titel, wie alle Charaktere für "League of Legends" und das Foundation-Set für "Legends of Runeterra". Für "Overwatch 2", das am 4. Oktober in den Early Access starten und free to play sein wird, wurde eine neue Heldin enthüllt. Ebenfalls wurde Gameplay und die Nekromanten-Klasse von "Diablo IV" gezeigt.

Neben neuem Gameplay-Material zu "A Plague Tale: Requiem" wurden neue Inhalte für "Forza Horizon 5", "Sea of Thieves", "The Elder Scrolls Online", "Fallout 76" und den "Microsoft Flight Simulator" gezeigt. Neben dem Hotwheels-DLC für den Arcade-Racer "Horizon 5" präsentierte Microsoft außerdem Gameplay und das dynamische Tag-und-Nacht-System des neu angekündigten Simulationsrennspiels "Forza Motorsports". Mojang kündigte ein neues Spiel aus dem Minecraft-Universum an. "Minecraft Legends" ist ein Echtzeit-Strategie-Titel und erscheint nächstes Jahr auch auf Steam.

Zwar wurde noch kein Spiel gezeigt, aber Microsoft gab mit einer kurzen Videobotschaft Hideo Kojimas bekannt, dass sie an einem neuen Titel mit dem Kopf hinter "Death Stranding" arbeiten. Auch kleinere Titel haben eine Bühne auf dem Showcase bekommen. Koei Tecmo und Team Ninja kündigten "Wo Long: Fallen Dynastie" an. "Naraka: Bladepoint" erscheint noch diesen Monat für die Xbox-Plattformen. Xbox- und PC-Spieler:innen erhalten die Kult-JRPGs "Persona 5 Royal", "Persona 4 Golden" und "Persona 3 Portable". Die Rollenspiele erscheinen gestaffelt, der fünfte Teil markiert Ende diesen Jahres den Start der Sammlung. Der Showcase wurde mit dem ersten Gameplay zu "Starfield" beendet. Es wurde die Charakter-Erstellung, das Sammeln von Ressourcen, Basenbau, Kampf und Raumschiffflug gezeigt. Das Rollenspiel soll über eintausend Planeten zum Erkunden bieten.