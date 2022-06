Netflix Geeked zeigt Devolvers "Poinpy", Snowmans"Lucky Luna" und "Dragon Age Absolution"-Serie

Moderiert von Mari Takahashi und Geoff Keighley persönlich brachte die Netflix Geeked Gaming Show im Rahmen des Summer Games Fests die Netflix Geeked Week zum Abschluss. Die Show drehte sich primär um Netflix's Bemühungen, in den Mobile-Gaming-Markt einzusteigen. Als Teil des regulären Netflix-Abos steht jedem und jeder Abonnent:in in der mobilen App ein Downloadbereich für Spiele zur Verfügung.

Während der Show wurden diverse Mobile Games erstmals angekündigt. Einige davon basieren auf beliebten Netflix-Serien. "Shadow & Bone: Destinies" ist ein Narratives RPG von Chimera Entertainment, "Too Hot to Handle" eine Dating Sim von nanobit,

"La Casa de Papel" ein "Haus des Geldes" Einbruchs-Spiel von Killasoft und "The Queen's Gambit Chess" ein Schachspiel mit Story und Multiplayermodus von Ripstone. Alle vier sollen bald in der Netflix-App erscheinen.

Mehrere Spiele, die auf dem PC bereits verfügbar oder angekündigt sind, halten ihr Mobile Debut in der Netflix-App. Dazu zählen "Spiritfarer" von Thunder Lotus, "Raji: An Ancient Epic" von Nodding Heads Games und das bisher nur als Demo auf Steam verfügbare Aufbauspiel "Terra Nil" von Devolver Digital.

Die Highlights der Show dürften ohne Zweifel die Spiele-Neuankündigungen gewesen sein. Neu und exklusiv auf die Netflix-App kommt "Lucky Luna" von Snowman, dem Studio hinter "Alto's Odyssey". In dem Pixel-Plattformer ohne Sprungtaste bewegen Spieler:innen die von japanischer Folklore inspirierte Figur nur durch Swipen. "Desta: The Memories Between" von den "Monument Valley"-Macher:innen ustwo, das bereits in Double Fines Day-of-the-Devs-Stream vorgestellt wurde, kommt ebenfalls zu Netflix. Das Spiel wird als eine Mischung aus "Hades", "Into the Breach" und Sportspielen beschrieben. Überraschung des Abends war "Poinpy" vom Downwell-Macher Ojiro Fumoto alias Moppin und Devolver Digital, das ab sofort via Netflix verfügbar ist. Das bunte Geschicklichkeitsspiel schickt das namensgebende Wesen Poinpy auf die Suche nach Obst, um Saft herzustellen, der wiederum ein Monster besänftigen soll, bevor es Poinpy grillt. Ebenfalls von Devolver Digital kommt "Reigns: Three Kingdom", das nächste Spinoff der "Reigns"-Serie.

Bis Ende des Jahres sollen 50 Spiele auf der Netflix-App verfügbar sein.

Neben Spieleankündigungen zeigten Takahashi und Keighley auch Neues zu Serien, die auf Spiele-Franchises basieren. Mit "Sonic Prime" erhält der blaue Igel eine neue Animationsserie, die noch dieses Jahr erscheinen soll. Die zweite Staffel der "Cuphead Show!" erscheint am 19. August 2022 auf Netflix. Für besonders viel Fan-Freude dürfte "Dragon Age Absolution" sorgen, eine animierte Serie im 2D-Stil aus BioWares beliebtem Fantasy-Setting. Die Serie erzählt eine von den Spielen unabhängige Geschichte mit neuen Figuren und releast im Dezember dieses Jahres.

In die lange Tradition der Fighting-Game-Serien und -Filme stellt sich "Tekken: Bloodline", das unter Aufsicht von Chief Producer Katsuhiro Harada der "Tekken"-Reihe produziert wird. Zu guter Letzt kündigte Powerhouse Animations eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen "Castlevania"-Serie an: "Castlevania: Nocturne" folgt Richter Belmont, einem Nachfahren von Trevor und Sypha aus der Originalserie.

Pascal Wagner