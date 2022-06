Facebook Gaming weitet Verfügbarkeit von Cloud-Spielen und Crayta aus

Meta hat die Verfügbarkeit seines Katalogs von Cloud-Spielen auf weitere Länder in Westeuropa ausgeweitet, darunter Deutschland und Österreich. Auch die UGC-Plattform "Crayta" ist fortan bei Facebook Gaming dabei.

Facebook Gaming hat die Verfügbarkeit seines Katalogs von Cloud-Spielen auf weitere Länder in Westeuropa ausgeweitet. Hierzu gehören auch Deutschland und Österreich. In dem Zusammenhang ist "Crayta", eine Plattform zur Entwicklung von UGC-Spielen, als Cloud-Streaming-Erlebnis auf Facebook Gaming gestartet. Für die Crayta-Betreiber ist dies ein großer Schritt, "denn dieselbe Infrastruktur wird in Zukunft bei der Bereitstellung von Metaversum-Erlebnissen auf den Plattformen von Meta eine wichtige Rolle spielen. Um den Launch auf Facebook Gaming zu feiern, schloss sich Mark mit einigen erfahrenen Spieler:innen zusammen, um den Hacker Square, Metas kultigen Campus-Hof, nachzubauen - mit dem Zusatz einiger Minispiele und Attraktionen."

Crayta startete 2020 zunächst auf Google Stadia und 2021 im Epic Games Store auf PC. Es offeriert zahlreiche Spiele und virtuelle Welten, die von Nutzer:innen erstellt wurden. "Außerdem bietet es ein einfach zu bedienendes Toolkit, das es allen ermöglicht, gemeinsam eigene Spiele zu entwickeln und eigene Erfahrungen von Grund auf zu schaffen", so das Crayta-Team von Unit 2 Games.