Epic Showcase heute, Nacon Connect und Annapurna Interactive Showcase im Juli

Heute Abend streamt Epic Games sein Event im Rahmen des Summer Game Fests. Auch der französische Publisher Nacon veranstaltet einen Sommer-Stream am 07. Juli. Am 28. Juli geht außerdem Annapurna Interactive online.

Das Summer Game Feststartete gestern, und mit dem Anstoß durch Geoff Keighleys eigenen Stream rollen nun diverse Showcases vom Band. Heute, am 10. Juni 2022, ist Epic Games an der Reihe: Um 20 Uhr deutscher Zeit findet das Epic Games Store Summer Game Showcase über die Twitch- und YouTube-Channels des Summer Game Fests statt.

Die Streams reichen bis in den nächsten Monat hinein. Der französische Publisher Nacon hat ebenfalls sein eigenes Sommer-Showcase angekündigt. Wie bereits im letzten Jahr wird die Nacon Connect via Twitch und YouTube live ausgestrahlt. Sie findet am 07.07.2022 um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Nacon gibt noch keine dort gezeigten Projekte bekannt, teasert aber neue große Veröffentlichungen, exklusives Gameplay zu bekannten Veröffentlichungen und außerdem neue Peripheriegeräte an, die auf der Nacon Connect gezeigt werden sollen. Pre- und Post-Show-Sessions des Showcases sollen von bekannten Content Creators moderiert werden.

Damit reiht sich Nacon in die lange Schlange der digitalen Sommer-Veranstaltungen ein, die in und um das Summer Game Fest stattfinden. Auch Annapurna Interactive kündigte einen Stream im Juli an: Am 28. Juli 2022 um 21 Uhr geht der Indie-Publisher online. Ankündigungen sind bisher noch nicht bekannt.

Pascal Wagner