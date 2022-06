Summer Game Fest 2022 im Überblick

Das Summer Game Fest 2022 präsentierte viele neue Spiele-Ankündigungen, Trailer und Updates. Neben einem Remake von "The Last of Us" gab es erstes Gameplay-Material zu "Street Fighter VI" und "Call of Duty: Modern Warfare II", reichlich Horror-Spiele und ein Sequel nach fast 30 Jahren.

Die E3 fiel dieses Jahr aus, an ihrer Stelle stelle trat das Summer Game Fest 2022. Der Showcase von und mit Geoff Keighley trumpfte mit vielen Weltpremieren auf. Die größte Ankündigung war das Remake von "The Last of Us", das allerdings kurz vor der eigentlichen Show leakte. Das vollständig überarbeitete Remake erscheint am 2. September 2022 für die PlayStation 5 und soll später auch für PC veröffentlicht werden. Der Moderator lies sich vom Leak nicht die Stimmung verderben und scherzte zusammen mit Neil Druckmann von Naughty Dog auf der Bühne darüber.

Doch der Co-Präsident von Naughty Dog hatte weitere Ankündigungen dabei. Der Multiplayer-Modus zu "The Last of Us Part II" wird ein Stand-Alone-Titel werden, vom Umfang an die Hauptteile heranreichen und eine eigene Geschichte bieten. Es wurde kein Material gezeigt, aber ein Konzeptbild präsentiert. Druckmann versprach für nächstes Jahr mehr Informationen. Er verriet auch, dass er an einem noch nicht angekündigten Projekt arbeitet und die Regie bei einer Folge der The-Last-of-Us-Serie für HBO führen durfte.

Zu "Call of Duty: Modern Warfare II" wurde ein langer Gameplay-Trailer aus der Kampagne gezeigt. Dieser hat bekannte Charakter, Schusswechsel und die neue Wasser-Engine gezeigt. Letzteres hoben die Entwickler:innen besonders hervor. Capcom zeigte den Charakter Guile aus "Street Fighter VI" in Action und "Marvel's Midnight Suns" hat mit dem 7. Oktober 2022 einen Releasetermin erhalten. In dem Rundenstrategietitel mit Marvel-Lizenz erscheinen ebenfalls Spider-Man, Venom und Hulk auf der Bildlfäche, aber nicht alle kämpfen für die gute Sache.

Das Summer Game Fest 2022 hielt auch ein paar Überraschungen parat. Nach 30 Jahren erhält "Flashback" diesen Winter einen Nachfolger für PC und alle aktuellen Konsolen-Plattformen. Microids zeigte allerdings kaum Material aus "Flashback 2" Die Genshin-Impact-Macher miHoYo alias Hoyoverse waren mit dem Open-World-Sci-Fi-Rollenspiel "Honkai Starrail" und "Zenless Zone Zero" vertreten. In "ZZZ" wurden schnelle Kämpfe gegen Roboter in einer urbanen Umgebung zur Schau gestellt. Beide Titel haben noch keinen Veröffentlichungstermin, sollen aber für Mobile und PC erscheinen.

Für die Ankündigung von "Goat Simulator 3" erlaubte sich Coffee Stain North einen Scherz und parodierte den Trailer von "Dead Island 2", bis die Ziegen ins Bild kamen und das Chaos entfesselten. Der Titel mit Koop-Chaos-Potenzial erscheint diesen Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für das im August erscheinende "Saint's Row" wurde die Boss-Factory-Demo bzw. der Charakter-Editor veröffentlicht. Die "Boss Factory" erlaubt es Interessierten, den umfangreichen Figuren-Editor des Spiels schon vorab zu nutzen.

"One Piece" feiert dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum. Neben einem neuen Film und einer Live-Action-Serie auf Netflix erhält das Franchise auch ein neues Spiel dieses Jahr. Das gezeigte Material zu "One Piece: Odyssey" stellte die Mitglieder der Piratenbande vor, die im Rollenspiel auch spielbar sein werden. Das Spiel wurde von Toei Animation produziert und basiert auf dem Manga von Eiichiro Oda. Es soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein Termin wurde nicht genannt.

Horror-Fans hatten auf dem Summer Game Fest 2022 viel Grund zur Freude, als gleich mehrere Horror-Titel angekündigt wurden. Neben erstem Gameplay-Material zu "The Callisto Protocol", das wenig überraschend Parallelen zu "Dead Space" aufzeigte, gab es mit "Fort Solis", "Layers of Fears", "Routine" und "Aliens: Dark Descent" weiteren Grusel-Nachschub.

Lebenszeichen gab es übrigens von "Replaced", "Cuphead in the Deliccious Last Course" (Termin: 30. Juni) und "Witchfire". Der letztgenannte Shooter von The Astronauts soll demnächst in den Early Access starten. Abgesehen von Konsolen-Umsetzungen des 4X-Spiels "Humankind" haben die Frost Giant Studios das Echtzeit-Strategiespiel "Stormgate" mit Story-Kamapgne und vielen Multiplayer-Optionen als Free-to-Play-Titel für PC angekündigt. Dotemu, Tribute Games und Nickelodeon werden "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" am 16. Juni 2022 PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One inkl. Game Pass in den Kampf gegen Shredder und seine Schergen schicken. Schlagkräftige und cinematische Action wird ab dem 23. August in "Midnight Fight Extress" von Solo-Entwickler Jacob Dzwinel und Humble Games geboten. Apropos Indie Games. In dem Strategie-Abenteuer "Highwater" wird demagog studio das Thema Klimawandel behandeln, während man in "American Arcadia" von Out of the Blue Games und Raw Fury versucht, aus einer retro-futuristischen 70er-Jahre TV-Show-Stadt zu entkommen.

Spiele von Nintendo wurden nicht gezeigt, wenn man von Werbespots in der Show absieht. Gleiches gilt für Titel von Microsoft, die wohl hauptsächlich ihre eigene Showcase am Sonntag nutzen werden. Blizzard Entertainment, Electronic Arts und Ubisoft nutzen die Show ebenfalls nicht zur Präsentation ihrer Titel. Wer dem Event nicht fernblieb, war Dwayne Johnson. "The Rock" meldete sich aus seinem Fitnessstudio, bedankte sich bei Epic Games für die Zusammenarbeit bei "Fortnite", hielt einen Energy-Drink in die Kamera und zeigte einen Trailer für seinen nächsten Film, Black Adam. Zum Schluss verkündete Geoff Keighley, dass das Summer Game Fest nächstes Jahr zurückkehren wird. Damit findet das Event parallel zur ebenfalls wiederkehrenden E3 statt.