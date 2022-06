Saltatio Mortis, Bethesda und Believe vereinbaren Multimedia-Kooperation

Die Band Saltatio Mortis und Believe Deutschland arbeiten bei Vertrieb und Vermarktung der neuen Single "Pray To The Hunter" mit dem Spielehersteller Bethesda. Bei der Multimedia-Kooperation steht das Rollenspiel "The Elder Scrolls Online" im Mittelpunkt.

Die Band Saltatio Mortis und Believe Deutschland arbeiten bei Vertrieb und Vermarktung der neuen Single "Pray To The Hunter" mit dem Spielehersteller Bethesda. Bei der Multimedia-Kooperation steht das Onlinerollenspiel "The Elder Scrolls Online" im Mittelpunkt. So erscheint das neue Kapitel des Spiels, "The Elder Scrolls Online - High Isle" zeitgleich mit der Single der Mittelalterrockband.

Der Song von Saltiatio Mortis soll "die Atmosphäre und Geschichte der Spielwelt perfekt einfangen und damit die Hörer sofort in die Welt von Elder Scrolls versetzen", heißt es aus Hamburg. Auf einer eigens eingerichteten sogenannten Landing Page findet zudem eine "Unlock & Win"-Kampagne statt. Hier können Fans gemeinschaftlich Verlosungen und weitere Extras freischalten und so Preise aus dem Kosmos der Band sowie des Onlinespiels gewinnen, das eine Spielerzahl von 21 Millionen ausweist.

Seitdem die Band 2021 ein Launch-Event von "The Elder Scrolls Online" besucht hat, bestehe eine enge Beziehung zu Bethesda sowie dem Spiel und seiner Gemeinde. "Ich spiele selbst schon seit Jahren 'The Elder Scrolls Online'", sagt Jörg Roth alias Alea der Bescheidene, Sänger von Saltatio Mortis. "Das Projekt war für uns als Band und für mich persönlich eine spannende Herausforderung. Wir freuen uns sehr und sind gleichzeitig gespannt, mit unseren neuen Partnern Believe und Bethesda unsere Audiences in Musik und Gaming zu erweitern. In den vergangenen Jahren ist uns die Gaming-Community, die einen tollen Match mit unserer Musik ergibt, sehr ans Herz gewachsen."

Auch Thorsten Freese, CEO Believe Group Germany, freut sich darauf, gemeinsam mit Saltatio Mortis die eigene digitale Vermarktungsexpertise einzubringen. "Unsere innovative Kampagne verbindet die Audiences des Gamings und die der Band auf sehr kreative Weise."