Black Game Developer Fund kündigt ersten Publishing-Deal für fünf Spiele an

Der Black Game Developer Fund gibt den ersten Publishing-Deal bekannt. Die von Humble Games gegründete Initiative soll People-of-Colour-Entwickler:innen bei ihren Projekten unterstützen. Mit einem Budget von einer Millionen Dollar, ca. 934.000 Euro, werden fünf Projekte unterstützt. Zum dritten Mal investiert Humble Games in die Initiative.

"6Degrees" entsteht bei Code Blue Games. Das Studio setzt sich zusammen aus ehemaligen Mitarbeiter:innen von unter anderem Sony, Disney und Bethesda. Im Sci-Fi-Action-Adventure übernehmen Spieler:innen die Rolle von mehreren Robotern, indem sie ihr Bewusstsein in diese übertragen. "Arcus Chroma" ist ein 2D-Fighting-Game von Gxgrainson. Joseph Hooker arbeitet an einem noch unbekannten, das auf eine Retro-Ästhetik setzen wird. Ritual Games entwickeln ein noch nicht angekündigtes Fighting-Game, das von Actionfilmen der 80er-Jahre inspiriert wurde. Weathered Sweater wurde von Ryan Huggins gegründet, der den Trinidadian-American-Game-Developer-Award gewonnen hatte und sitzt an einem noch nicht angekündigten Survival-Game.

Mit "Protodroid Delta" erscheint Anfang 2023 das erste Spiel, das vom Black Game Developer Fund unterstützt wurde. Adem Kareem meldete den Action-Plattformer 2020 kurz nach der Gründung der Initiative an.