Nominierungen der Italian Video Game Awards bekanntgegeben

Heute wurden die Nominierungen und die internationale Jury für die Italian Video Game Awards enthüllt. Die Preisverleihung findet am 5. Juli statt und wird das B2B-Gaming-Event "First Playable 2022" eröffnen.

Am 5. Juli finden die Italian Video Game Awards statt. Sie stellen die Auftaktverantstaltung für die "First-Playable-2022"-Messe, Italiens internationales B2B-Gaming-Event, dar. Die Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) hat heute die Nominierungen und die internationale Jury enthüllt. Die Preisverleihung wird live auf Twitch gestreamt werden.

Die Nominierten für die Kategorie "bestes italienisches Spiel" sind "Dice Legacy" von Destinybit, "Faraday Protocol" von Red Koi Box, "Hot Wheels Unleashed" von Milestone, "Martha is Dead" von LKA und "Vesper" von Cordens Interactive.

In der Kategorie "bestes italienisches Debüt" treten "Angry Giant" von Jokerrsoft, "Faraday Protocol" von Red Koi Box, "Nostalgici Anonimi" von Hufu Interactive Storytelling, "RiMS Racing" von Raceward Studio und "Vesper" von Cordens Interactive an.

Die letzte Kategorie ist "beste Innovation" und die nominierten Spiele sind "Cuccchi" von Fantastico Studio, "Dice Legacy" von Destinybit, "Hundred Days - Winemaking Simulator" von Broken Arms Games, "Martha is Dead" von LKA und "Vesper" von Cordens Interactive. Weiterhin werden zwei Ehrenpreise verliehen für jeweils ein "herausragendes italienisches Unternehmen" und einen "herausragenden individuellen Beitrag".

"Es gibt so viele Talente in der italienischen Spieleindustrie und es ist ein Privileg, eine Rolle dabei zu spielen, sie zu fördern und zu feiern. Die Italian Video Game Awards rücken das Wachstum und die Exzellenz unserer Branche ins Rampenlicht. Wenn man sich die Arbeit ansieht, die sowohl von größeren Studios als auch von Indie-Entwicklern produziert wird, wird klar, dass die Zukunft der italienischen Spieleindustrie sehr hell strahlt", so Thalita Malagò, Geschäftsführerin der IIDEA.

Die internationale Jury setzt sich aus sechs Personen der Videospielindustrie zusammen. Mit dabei sind Gamesradars Global Editor-in-Chief Sam Loveridge, der Entwickler Rami Ismail, Head of Influencers bei Frontier Developments Hollie Bennett, Jon Goddard vom Metaverse-Entwickler Lockwood Publishing, der Journalist Richie Shoemaker und die Journalistin Vikki Blake.