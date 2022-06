MBB unterstützt Gründungen von Gaming-Studios mit neuem Pilotprojekt

"Start-up: Games Entrepreneurs" heißt das neue Pilotprogramm vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), initiiert von der Stiftung Digitale Spielkultur. Diese Woche beginnen Workshops und Seminare mit Expert:innen aus der Branche für sechs ausgewählte Teams. Das Pilotprojekt richtet sich an Unternehmen in der Gründungsphase aus Berlin und Brandenburg, die entweder ein Videospiel entwickeln oder eine Games-nahe Dienstleistung anbieten. In diesem Jahr fand bereits das MBB-Programm Games Residency "The Rabbit" statt und bot teilnehmenden Teams die Möglichkeit an, zusammen an ihren Projekten zu arbeiten.

"Games sind der am schnellsten wachsende Wirtschaftszweig in Berlin und Brandenburg und wir wissen um das große kreative und technologische Potential der jungen und in Gründung befindlichen Unternehmen. Mit dem Pilotprogramm werden Teams unterstützt, dieses Potential durch betriebswirtschaftliches Know-How in nachhaltig erfolgreiche Unternehmen weiterzuentwickeln", so der MBB-Geschäftsführer Helge Jürgens.

"Ich freue mich sehr, dass sich die Fachjury nach Durchsicht aller Einreichungen für die Aufnahme von sechs Teams mit innovativen Games-Ideen für unser ideelles Bildungsprogramm entschieden hat. In den folgenden Monaten erwartet die Gründer:innen ein praxisnahes und auf ihre Geschäftsideen zugeschnittenes Programm, das im Idealfall als Blaupause für zukünftige Bildungsangebote im Bereich der Games-Unternehmungsgründung dienen kann", sagt Çigdem Uzunoglu, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur, über das Pilotprogramm.

Am Programm nehmen 13 Personen in sechs Teams teil: Konsole Game Labs, Copy Paste Games, Ivy Juice Games, Two Eyed Cyclops, WhalesDontFly und Wunderfax. Eine sechsköpfige Jury wählte die Teams aus den zwölf eingegangenen Bewerbungen aus. Die Jury setzt sich zusammen aus Ina Göring vom game-Verband, die Programmdirektorin Ruth Lemmen, Martin Thiele-Schwez von Playing History, Thomas Lilge vom gamelab.berlin, Prof. Thomas Bremer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Sebastian Steinbach vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.