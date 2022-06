"Ghostbusters VR Academy" kommt in die Hologate-Arenen

Der Münchner VR-Eventveranstalter Hologate und Sony Pictures VR haben eine Kooperation angekündigt, die das neue Ghostbusters-Game "Ghostbusters VR Academy" in die VR-Arenen von Hologate bringt. Neben den PSVR2- und Quest-VR-Brillen zuhause können Spieler:innen den neuen VR-Titel ENde 2022 an 400 Locations weltweit spielen.

Hologate-Locations stellen neben VR-Brillen auch andere Peripherie und andere immersive Elemente bereit, von denen "Ghostbuster VR Academy" profitieren soll. In der Hologate-Arena kooperieren Spieler:innen mit Protonenpacks bewaffnet in Shooter-Passagen beim Fangen von Geistern. In Hologate-Blitz können Spieler:innen in VR-unterstützten Arcade-Racing-Kabinen Rennen mit Ecto-Prototypen fahren.

"Sony Pictures VR leistet Unglaubliches für die virtuelle Realität, und wir sind begeistert, bei diesem neuen Erlebnis zusammenzuarbeiten", sagt Leif Petersen, CEO und Gründer von Hologate. "'Ghostbusters VR Academy' passt hervorragend zu den Plattformen Arena und Blitz von Hologate. Es übersteigt die Realität, so dass die Spieler:innen unvergessliche Momente schaffen können, während sie sich den lang gehegten Wunsch erfüllen, ikonische Ghostbusters-Ausrüstung zu bedienen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler:innen in diese Welt eintauchen."

"Ghostbusters VR Academy" wird später im Jahr 2022 erscheinen. Es spielt in San Francisco und versetzt Spieler:innen in die Rolle von auszubildenden Ghostbusters.

Pascal Wagner