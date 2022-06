Promised Land Art Festival kehrt 2022 zurück

Das von CD Projekt Red veranstaltete Promised Land Art Festival findet in diesem Jahr wieder statt. Das Event richtet sich an Fachleute aus der Film-, Spiele- und anderen Kreativbranchen. Ein Thema ist unter anderem die Überwindung der Kluft zwischen digitaler und traditioneller Kunst.

CD Projekt Red wird vom 31. August bis zum 3. September wieder das "Promised Land Art Festival" veranstalten. Das Festival richtet sich an Fachleute aus der Film-, Spiele- und anderen Kreativbranchen. Wissens- und Erfahrungsaustausch, die Vernetzung und die Überwindung der Kluft zwischen digitaler und traditioneller Kunst stehen im Zentrum des Events, das im EC1 in Lodz in Polen stattfinden wird. Vorträge, Diskussionsrunden, praktische Workshops, Masterclasses, Demos sowie Q&A- und Networking-Sessions warten auf die Teilnehmer:innen (zur Website).

Die ersten Speaker für die diesjährige Veranstaltung sind bekanntgegeben worden: Harvey Newman, Daniel Lupien und Jordu Schell. Newman ist Animation Director mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Spieleindustrie, unter anderem bei Crytek, Lionhead, Creative Assembly und DICE. Lupien arbeitet seit 21 Jahren in der Videospiel- als auch in der VFX-Branche, wobei er sich hauptsächlich auf Assets konzentriert. Er ist ein praktischer Requisiteur und auf Texturierung spezialisiert. Schell ist seit 1987 in der Film- und Fernsehbranche als Designer und Modellierer bekannt.

Am letzten "Promised Land Art Festival" nahmen 2018 mehr als 600 Teilnehmer:innen aus vielen Bereichen der Kreativwirtschaft teil. Als Speaker waren Personen aus der Spiele-, Film- und Lifestyle-Branche von Unternehmen wie Capcom, Disney, Pixar Animation Studios, Paramount Pictures, BioWare, MachineGames, Framestore, Digic Pictures, MPC London, Double Negative und CD Projekt Red dabei.

