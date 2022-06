iCandy Interactive kauft die Flying Sheep Studios aus Köln

iCandy Interactive erweitert das eigene Portfolio um die Flying Sheep Studios. Wie das Kölner Studio bekanntgegeben hat, werden sie zusammen an Web-Games auf HTML5-Basis arbeiten, jedoch wollen sie auch die Erfahrung von ihrem neuen Partner hinsichtlich des Metaverse für zukünftige Projekte nutzen. Zu den bisher veröffentlichten Web-Games der Flying Sheep Studios gehören Titel zu größeren Lizenzen wie "Ninjago: Tournament of the Brave".

Das australische Unternehmen iCandy Interactive ist der größte Spieleentwickler auf dem Kontinent. Seit 2021 gehören Lemon Sky Studios zu dem Unternehmen. Sie waren für die Animationen in Games wie "The Last of Us Part II" oder "Demon's Souls" verantwortlich.