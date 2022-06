"Honor of Kings" erscheint weltweit

Die in China sehr erfolgreiche Multiplayer-Online-Battle-Arena "Honor of Kings" wird im Laufe des Jahres auch weltweit für Android und iOS veröffentlicht. Level Infinite, die Publishing-Sparte von Tencent, wird den Vertrieb außerhalb Chinas übernehmen.

Level Infinite als Publishing-Sparte von Tencent und die TiMi Studio Group, eine Tencent-Tochtergesellschaft und Entwicklerstudiogruppe für Videospiele, werden "Honor of Kings" in diesem Jahr weltweit auf Mobilgeräten veröffentlichen. Die in China überaus erfolgreiche MOBA startet mit einer Reihe an Tests in ausgewählten Ländern im Juli, bevor ein phasenweiser Release in weiteren Regionen folgt.

"Honor of Kings" wurde 2015 in China veröffentlicht und verzeichnete im November 2020 mehr als 100 Millionen tägliche Nutzer:innen. Die MOBA erfreut sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Im März 2022 waren laut QuestMobile ungefähr 145 Millionen monatliche Nutzer:innen im Spiel aktiv. Laut SensorTower war es im ersten Quartal das umsatzstärkste Spiel weltweit und der umsatzstärkste Titel auf iOS-Geräten. Auf Android-Systemen schaffte es "Honor of Kings" nicht in die Top Ten.

Außerdem wird Ende des Jahres der "Honor of Kings World Champion Cup (KCC) 2022" stattfinden, in dem sechzehn internationale Teams antreten werden. Preisgelder im Gesamtwert von 10 Millionen Dollar sind vorgesehen. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Seit dem Launch 2019 hat sich der KCC als Höhepunkt des kompetitiven Spielens in Honor of Kings etabliert. Der Wettkampf zieht eine wachsende Zahl an Zuschauern und engagierten Fans an, mit mehr als 570 Millionen Zuschauer zum Finale 2020. Diese Begeisterung streckt sich über das gesamte E-Sport-System von Honor of Kings, mit mehr als 73 Milliarden Views auf Inhalte aus der professionellen Saison 2020."

Marcel Kleffmann