Sonic-Neuigkeiten von Sega

Sega kündigte viel Neues rund um den blauen Igel im "Sonic-Central-2022-Stream" an. Es wurde unter anderem neues Material zu "Sonic Frontiers" und "Sonic Origins" gezeigt, aber auch zur neuen Netflix-Animationsserie "Sonic Prime" und der Kollaboration mit "Fall Guys".

Beim zweiten virtuellen Fan-Event hat Sega viele Neuigkeiten rund um Sonic präsentiert. Neben neuen Gameplay-Szenen aus dem Open-World-3D-Abenteuer "Sonic Frontiers" zeigte das Unternehmen auch "Sonic Origins". Besagte Sonic-Collection umfasst viele Klassiker und erscheint am 23. Juni 2022, dem 31. Geburtstag des Sonic-Franchise, für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Eine "Sonic Speed Sim" wird ab 11. Juni in "Roblox" verfügbar sein, die es Spieler:innen erlaubt mit mehreren Charakteren aus dem Sonic-Universum zu spielen. Die beiden Mobile-Spiele "Sonic Forces" und "Sonic Dash" werden Inhalte aus dem Film "Sonic the Hedgehog 2" erhalten. Zur neuen Netflix-Animationsserie "Sonic Prime", die Zusammenarbeit mit WildBrain produziert wird, wurde ein kurzer Clip gezeigt. Dieser zeigte aber nicht den blauen Igel, sondern den Charakter Shadow. Für den Film wurde ein Veröffentlichungsdatum der Blu-ray bekanntgegeben. Diese wird am 9. August und wird einen animierten Kurzfilm beinhalten, der nach den Ereignissen des Hauptfilms stattfindet. Neben neuem Merchandise und einem Konzert wurde auch eine Kollaboration mit dem Spiel "Fall Guys" angekündigt. Spieler können ihren Figuren Kostüme von Sonic, Knuckels und Tails anziehen.

Zudem wird Sega mit einer Reihe von Partnern zusammenarbeiten, um neue Produkte unter der Marke Sonic zu veröffentlichen. Die Partnerschaften umfassen ein von Knuckles inspiriertes Energiegetränk von G Fuel, Pez-Spender mit Tails & Knuckles sowie Sammlerstücke wie handgefertigte Siebdrucke von Moor Art Gallery und Sonic-Statuen von Neamedia. "Auch unsere Partner für Gaming-Zubehör sind mit dem Sonic the Hedgehog Wireless Controller und Quick Charging Stand von Razer sowie dem neuen Cable Guy Controller-Halter von EXG mit von der Partie. Fans können sich mit den neuen Kleidungsstücken aus der Sonic the Hedgehog-Kollektion von Hype auch stilvoll kleiden", schreibt Sega in der Ankündigung.