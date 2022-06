Games/Bavaria lädt Ende Juni zum Champion Game Jam

Vom 24. Juni bis zum 01. Juli lädt Games/Bavaria zum Champion Game Jam. Digital aus aller Welt können Spiele-Entwickler:innen und solche, die es werden wollen, innerhalb von sieben Tagen ein Spiel zum Thema "Champion" entwickeln und es einreichen. Interessierte können sich bereits auf der Webseite von Games/Bavaria anmelden.

Die Gewinner:innen erhalten neben einem Geldpreis von bis zu 3.000 Dollar auch die Möglichkeit, ihr Spiel Publishern vorzustellen. Außerdem können sie ihr Projekt zusammen mit Streamer:innen auf Twitch spielen. Gesponsert wird der Game Jam von AWS Game Tech, Game Jolt und Beamable.

Neben dem Kick-Off-Livestream am 24. Juni findet in den Räumlichkeiten der Medien.Bayern GmbH in München vom 24. bis zum 26. Juni auch ein analoger Kick-Off-Workshop statt, auf dem die Teilnehmenden den Grundstein für ihr Jam-Projekt legen können. Die Anmeldung für den Workshop erfolgt via Email an ??mail@games-bavaria.com unter Angabe der eigenen Rolle, zum Beispiel als Künstler:in oder Coder:in.

Pascal Wagner